Meta堅拒向傳媒機構付費　限制加拿大用戶瀏覽新聞

Facebook及Instagram母公司Meta8月1日宣布，公司反對加拿大立法規定科技巨頭需要向傳媒機構付費的措施，因此正採取程序，在未來數週結束當地用戶透過旗下平台瀏覽新聞。



《衛報》報道，與Meta談判的文化部長聖昂熱（Pascale St-Onge）批評Meta的做法不負責任，指對方寧願禁止用戶接觸高質素的本地新聞，都不願向新聞機構支付公平份額的費用。

聖昂熱強調，政府不會改變主場，指當局有責任為國民向科技巨頭挺身而出。加拿大公營廣播機構加拿大廣播公司（CBC）亦認為，Meta的做法是濫用市場力量。

加拿大國會通過的《網上新聞法》（Online News Act）強制規定Google母公司Alphabet、Meta等網上平台與當地傳媒就分享新聞內容支付費用談判。

Google則指出，加拿大的規定比澳洲及歐洲更廣闊，而且亦適用於沒有製造新聞的機構。Meta指用戶訊息來源之中，只有不足3%的內容是新聞連結，認為新聞缺乏經濟價值。不過總理杜魯多（Justin Trudeau）反駁指，有關說法充滿錯誤，而且危害當地民主及經濟。