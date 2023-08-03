美眾議院委員會致函雷蒙多及布林肯　調查中國黑客入侵電郵風波

美國眾議院監督委員會週三（8月2日）表示，正在對中國涉嫌參與近期入侵商務部和國務院電郵系統的事件展開調查。



該委員會主席科默（James Comer）及另外兩個委員會的負責人，要求商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和國務卿布林肯（Antony Blinken）在8月9日之前交代細節。

幾名眾議員向雷蒙多致函稱，對這次針對聯邦機構的攻擊表示關切，尤其事件涉及到如此高級的政府官員，反映中國黑客的技術和複雜程度達到新的水平。

雷蒙多上個月曾表示，儘管有報道稱中國黑客攻擊，但她仍計劃在今年稍時候訪問中國。 雷蒙多對表示：「我們現在正在計劃這次訪問，但這並不意味著我們可以原諒任何形式的黑客攻擊，又或對我們安全的進行侵害。」

微軟（Microsoft）和美國官員早前披露，與中國政府有關聯的黑客自5月以來，秘密訪問約25個組織的電郵賬號。其後再有知情人士稱，中國黑客7月利用微軟代碼缺陷，訪問駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）、助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）及商務部長雷蒙多等人的個人電郵。

中國駐美大使館早前發聲明表示，識別網絡攻擊來源是複雜的科技議題，警告不要進行「毫無根據的猜測和指控」。