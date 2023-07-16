美國高中生赴畢業典禮遭槍擊亡　父親護子同遇害　母悲痛難接受

美國維珍尼亞州39歲母親塔米卡（Tameeka Jackson-Smith）1個月前同時經歷喪夫、喪子之痛。



當天家人們出席18歲兒子傑克森（Shawn Jackson）的畢業典禮，塔米卡卻沒想到會聽到槍聲，還目睹了老公衝出去保護兒子，父子卻一併遭槍殺的那一刻，9歲女兒在混亂之中也被車撞上，塔米卡至今難以走出傷痛。

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根據華盛頓郵報報道，維珍尼亞州首府里奇蒙（Richmond）6月6日在市中心的奧特里亞劇院（Altria Theater）發生槍擊案，當天胡格諾高中（Huguenot High School）選在那裡舉辦畢業典禮，儀式結束後數百名高中畢業生湧出會場，家長們也在人潮中尋找自己的孩子，其中就包含塔米卡與她的36歲丈夫史密斯（Renzo Smith）。

塔米卡回憶起槍擊當下的情景，18歲兒子傑克森在劇院外頭，穿着畢業長袍向她走來，突然她聽見槍聲，史密斯帶着驚恐表情衝過去，挨了數發原本會打中傑克森的子彈，「直到現在，我還是不敢相信。」史密斯倒在地上被擊斃，才剛在畢業典禮舞台上和家人揮手的傑克森遭槍殺死亡，9歲女兒跑向爸爸的時候被一輛汽車撞上。

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警方指控開槍的19歲男子波拉德（Amari Ty-Jon Pollard）犯下2項二級謀殺罪，認為他在典禮會場外與傑克森發生口角後，從車上拿出一把槍朝傑克森開火，導致2人死亡、5人受傷。警方表示，波拉德與傑克森之間一直有口角，但並未說明細節。母親塔米卡則說，大約4個月前傑克森曾說自己和波拉德外出，她要了一張對方的照片，立刻認出了波拉德是兒子以前的同學，當時也覺得沒什麼問題。

里奇蒙公立學校官員表示，波拉德曾經是高中生，並於2020年退學，但官員並未透露他曾就讀的是哪一所高中。里奇蒙警方數據顯示，當地2021年至2023年間，共有11名17歲或17歲以下的青少年死於槍傷，儘管傑克森死亡時的年紀是18歲，但全美自2019年以來青少年因槍枝死亡的人數確實大幅增加。

塔米卡在兒子畢業典禮3天後回到會場，看見丈夫與兒子的血跡仍殘留在水泥地上，她轉身背對着那塊水泥地，難過地雙手摀住臉部，一邊哭著說：「哦，我的天哪，我的老天…我不敢相信他帶走了我的兒子和丈夫。」

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