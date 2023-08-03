特朗普料8月5日出庭面對指控

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果，被控串謀欺詐國家、妨礙官方程序等4項罪名，預計星期四（8月3日）將在華盛頓聯邦法院出庭。



法新社報道，這已是特朗普自今年3月以來，第三次受到刑事指控，這也是他迄今面臨的最嚴重官司。特朗普否認所有罪名。

現年77歲的特朗普預計將在星期四下午4時（香港時間5日凌晨4時）開始的聆訊，向地方法官烏帕迪亞亞（Moxila Upadhyaya）作無罪答辯。

星期二（1日）公開的45頁起訴書指特朗普企圖阻止國會認證的民主黨候選人拜登勝選，剝奪美國公民享有公平選舉的權利。他被控密謀欺騙美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序，以及密謀侵犯他人權利4項罪名。起訴書還不指名提到特朗普的六名共謀者。

起訴書指特朗普在敗選後，散播他明知不實的選舉欺詐之說，並且向包括時任副總統彭斯（Mike Pence）在內的多名聯邦和州官員施壓，要他們篡改選舉結果，最終還煽動支持者在國會認證選舉結果期間，闖入國會大廈，釀成暴力騷亂。

儘管如此，特朗普的支持者普遍認為這些官司是出於政治動機，對他競選2024年總統選舉的影響不大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

