特朗普身陷「不成功便成仁」之局　「退選」仍是出路？

8月1日，美國一個大陪審團正式就兩年半前的國會暴亂起訴前總統特朗普（Donald Trump）。起訴書雖然沒有直接指控特朗普煽動暴亂，卻控告他三項串謀罪，包括透過欺詐試圖推翻2020年總統選舉結果、阻礙官方點票程序和侵犯公民選票獲得點算的權利等，以及一項試圖阻礙官方程序罪。這次起訴已是特朗普本年以來計「艷星揞口費」、「機密文件門」之後的第三宗刑事官司。

相對於「豔星門」的商業文件造假、「機密文件門」的不當處理機密文件和妨礙司法，這次直接關乎美國民主體制運作的刑事起訴顯然嚴重得多。如果所有控罪都成立的話，現年77歲的特朗普餘生都必然要在監獄度過。

推翻選舉五手段

這次起訴書的指控點明了特朗普及其六名串謀者一共五種嘗試推翻2020年選舉結果的手段。一是散播明知是虛假的選舉舞弊陳述，去試圖說服立法者和選舉官員推翻投票結果，起訴書詳列了司法部官員、白宮官員、聯邦地方各級政府人員如何多次告訴特朗普選舉舞弊之論屬假，但特朗普卻從未停止散布相關謊言。

二是特朗普如何串謀組織非法的各州選舉人名單，希望在國會點名程序中推翻投票結果，以其名單取代基於投票結果的名單。三是特朗普如何試圖利用司法部的權力去影響投票結果（按：包括試圖任命一位起訴書中的同謀者為司法部長）。

起訴書的首頁照片。特朗普的律師已經表明特朗普的其中一個辯護點是他真心相信選舉舞弊存在。（Reuters）

四是特朗普如何試圖說服負責主持國會點票的時任副總統彭斯（Mike Pence）出面改變選舉結果。起訴書還首次公開了彭斯同期筆記所紀錄的對話內容，作為指控特朗普的證據，其中特朗普多次親自要求彭斯否決選舉結果，甚至一度抱怨彭斯「太過老實」。

五是特朗普到了2021年1月6日國會點票當日「利用了」國會暴亂的契機，繼續試圖說服國會議員拖延點票確認程序。

經過兩年多來的媒體調查報道，以至上屆國會眾議院的國會暴亂調查之後，上述案情除了當中的部份細節之外，已經不是什麼新聞。這一次起訴固然是創造了歷史——沒有任何美國前總統曾被指試圖推翻美國的權力和平交接，同時特朗普也因此變成了第一位、第二位和第三位被刑事起訴的美國總統——但對於一般美國人有關特朗普的既定意見，看來不會有任何影響。

而除了這一次起訴之外，特朗普還將會面對另一宗有關試圖推翻佐治亞州2020年選舉結果的案件。特朗普方面日前輸掉了一宗阻止佐治亞州一位檢察官對他作出調查的官司，該案的正式起訴預計將在本月公布。

2021年1月6日，特朗普支持者遊行到國會之前，特朗普對他們發表演說。（Reuters）

官司愈多愈好？

身負四單刑事官司，並不會影響特朗普繼續參選總統的資格。美國憲法並沒有規定被刑事起訴者，甚至是被判有罪者將失去成為總統的資格。美國過去也有在囚人物參選總統的先例。

對於喜愛將自己包裝成「政治迫害受害者」的特朗普而言，愈多的刑事官司對他的選情愈有幫助。在去年11月中期選舉後形勢大挫之後，特朗普最明顯的「谷底反彈」正是出現在本年4月他首次被紐約檢察官刑事起訴之後，當時其全國共和黨選民民調支持度一度反彈近10個百分點。

日前否決特朗普有關佐治亞州調查的申訴的法官在其判決中也非常精明的指出，「對於某些人而言，被刑事調查……可以變成黃金般的政治資本。」

這種描述其實也符合美國共和黨的政治現實。根據最近的一項民調，特朗普在共和黨初選選民當中的支持度高達54%，遙遙領先只得17%支持的最強對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。如今嚴辭批評特朗普將自己凌駕於憲法之上的另一參選人彭斯則只得3%支持。

負責特朗普相關刑事調查和起訴的司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）。（Reuters）

在這次有關國會暴亂和試圖推翻選舉的起訴公布後，特朗普就批評，「為何他們不在兩年半前就這樣做？［……］他們就是為了將官司放在我的競選過程的正中央。」而特朗普競選團隊的聲明更將此起訴類比於1930年的納粹德國和其後的前蘇聯，間接斥責拜登（Joe Biden）當局為「專制獨裁政權」。

塞翁失馬？塞翁得馬？

不過，連串動輒可讓特朗普入獄數十年的刑事官司，對他而言可算是「福」也可能是「禍」。一方面，這對特朗普在共和黨總統初選的選情有無比助益，另一方面，這卻有可能減損他在中間溫和選民之間的支持，使他更難擊敗拜登——事實上，《紐約時報》最近的一項民調就顯示，即使是在共和黨選民之中，也有一成多選民認為特朗普有犯罪。

這就構成了一種「不成功便成仁」的局面。在各種控罪之中，不少法律分析都認為控方手中的證據頗為堅實（特別是在「機密文件門」一案）。特朗普要避過餘生在牢獄度過的命運，就只有2024年勝出大選，運用總統權力撤銷司法部對自己的檢控，又或者特赦自己。若不成功，下場似乎就只有牢獄之災。

7月29日，特朗普到賓夕法尼亞州出席集會，其支持者熱情如故。（Reuters）

在此局之中，看似強勢難逆的特朗普有兩大危機。其一，如今特朗普整個選舉工程都圍繞着他是政治迫害受害者的宣傳，但我們不能排除拜登搶先特赦特朗普的可能，特別是將此作為美國選舉季度的「十月驚喜」（當時可能有部份司法已將特朗普定罪），這將大大削減特朗普的政治本錢，並將突顯出其以小人之心度君子之腹的品格。

其二，如果明年美國經濟持續增長，通脹問題卻得到解決，一般民眾也開始感受到實際工資增長，而中間派選民對於特朗普回朝也愈感擔憂，當拜登勝算明顯比特朗普高之際，特朗普就要面對他餘生的最大賭局——到底是要一博微弱的勝算，還是將這微弱的勝算作為以退選交換拜登特赦的籌碼？

退一步而言，就算特朗普與拜登的選情像今天一般「叮噹馬頭」，特朗普也不能不考慮到，若然2024年11月5日的選舉結果對他不利，他一切可以保障自己能安享晚年的籌碼都會一朝盡喪。如果你是特朗普的話，你敢拿自己的餘生來下這一賭注嗎？