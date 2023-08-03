杜魯多步老父後塵　與妻勞燕分飛　多名國家領袖同病相憐

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，又譯特魯多）8月2日宣布與結婚18年的妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）分開，是繼他的父親皮耶（Pierre Elliott Trudeau）之後，當地第二位於在任時期與配偶分開的總理。



各地政壇都有國家領袖未能齊家、最終與另一半分手收場的情況。對於這些「第一先生或夫人」而言，與政界人物共同經營一個家，所受的壓大於常人，維繫婚姻的難度可能超乎大家的想像。

杜魯多的父親皮耶亦在擔任總理時期，婚姻觸礁，他在1977年宣布與妻子瑪嘉烈（Margaret Trudeau）分開，結束6年的婚姻，並在1983年正式申請離婚。他在離婚後不久宣布辭去自由黨黨魁一職，並退出政壇。

與兒子杜魯多的情況相近，皮耶夫婦在婚姻破裂前不久都出現聚少離多的場面，包括在結婚6周年的翌日，瑪嘉烈就獨自參加滾石樂隊（Rolling Stones）在多倫多的演唱會，之後更與樂隊成員狂歡，再到紐約度假數天。

杜魯多和蘇菲在2005年結婚，惟他步上父親的後塵，在擔任總理期間經歷婚姻失敗。. （REUTERS）

總理府當時發表皮耶夫婦分開的消息，指這是瑪嘉烈的意願，她希望可以獨立發展。而皮耶遺憾地接受對方的決定，雙方都希望分開後，大家的關係有所改善。

杜魯多曾在2014年談及父母離異一事，稱他們盡力將離婚的痛苦和失落感減至最低，但兒女始終都是受害者。他雖然與蘇菲相識20年，可惜最終難逃步上父母親老路的命運。

芬蘭前總理情場政壇皆失意

除了杜魯多和皮耶，世界各地近年都出現過在位期間遭遇婚姻失敗的政治人物，例如在6月下台的芬蘭總理馬林（Sanna Marin），她在2019年上台後，翌年於總理官邸與相識多年的男友賴科寧（Markus Räikkönen）「拉埋天窗」。可惜這段婚姻只維持了不足3年，她在4月大選落敗後，5月宣布離婚，同時亦不會領導社民黨出戰秋季舉行的國會大選。

馬林與賴科寧於18歲相戀，她2018年未婚誕下跟母姓的女兒Emma Amalia。（Instagram@sannamarin）

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）在1996年與首任妻子瑪麗（Marie-Dominique Culioli）離異後，隨即與塞西莉亞（Cécilia Ciganer-Albéniz）結婚，直到2005年有傳言指丈夫與《費加羅報》（Le Figaro）一名女記者有婚外情後，兩人婚姻出現裂痕，最終在薩爾科齊2007年上任後數月離婚，他在離婚後4個月再婚，但對象則不是傳言中的記者，而是歌手兼模特兒布魯妮（Carla Bruni）。

最近離世的意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）生前的私生活多姿多彩，他曾經歷多段婚姻，包括在1990年與女演員拉里奧（Veronica Lario）結婚，這段婚姻經歷「貝老」兩任總理時代，直到他2008年第三度執政時，拉里奧發表公開信，批評對方搭上「有身材」的年輕女性，最終這對夫婦在翌年以離婚收場。

米歇爾：我想推奧巴馬出窗外！

話說回來，成為國家領袖的另一半之後，她／他們除了不時要向伴侶出訪或出席活動，同時亦要兼顧家庭，所面對的壓力外界難以想像。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）妻子米歇爾（Michelle Obama）就以過來人身分發表感受。

米歇爾在多個場合承認，婚姻曾經陷入困難，特別是兩名女兒仍是年輕時，自己「無法忍受」丈夫接近十年，更多次有將對方「推出窗外」的想法。她指出，當時奧巴馬開始在政壇冒起，自己則主要照顧女兒的日常生活，擔心她們的學業，因此覺得婚姻從來不是「五五波」。

米歇爾（Michelle Obama）坦言婚姻包含有快樂與支持，同時伴侶也需要花費許多的心力，來維持對自己與伴侶的坦誠。（Instagram@barackobama）

不過米歇爾提到，與奧巴馬結婚超過30年，自己不介意在期間有十年較差的日子，認為重點是如何看待這段婚姻。她指出，在婚姻被美化的時代，擁有成功婚姻的人都需要老實承認一點，就是承諾與他人一起時，要作出妥協。米歇爾坦言，這些妥協不一定是有趣。

或者杜魯多和蘇菲無法再為對方妥協而選擇分開一途，但與其勉強生活下去，各自發展新生活，雙方的前途可能更一片光明。