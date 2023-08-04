美國熱浪｜鳳凰城連續31天逾43攝氏度　仙人掌挺不住奄奄一息

美國亞利桑那州的仙人掌是美國西部的象徵，但是科學家指出，亞利桑那持續的高溫和乾旱使得仙人掌傾斜、失去「手臂」，有些甚至倒下。



路透社報道，科學家塔尼亞·埃爾南德斯（Tania Hernandez）指出，仙人掌賴以生存的夏季季風降雨未能到來，在亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix），氣溫超過110華氏度（43攝氏度）長達25天後，這些沙漠巨人在野外和城市中的生存能力經歷重大考驗。（截至7月30日，鳳凰城連續31天超43攝氏度。鳳凰城7月31日最高溫度為42.2攝氏度。）

埃爾南德斯為鳳凰城佔地57公頃（140英畝）的沙漠植物園（Desert Botanical Garden）的研究科學家。路透社引述他7月25日的話說：「這些植物適應了這樣的高溫，但在某些時候，熱量需要冷卻，水也必須及時補充。」

沙漠植物園種植着全球所有仙人掌品種當中的三分之二，其中包括可長到12米高的樹形仙人掌。

沙漠植物園的植物生理學家正在研究仙人掌能吸收多少熱量。直到最近，許多人還認為這些植物完全適應了高溫和乾旱。亞利桑那州的熱浪正在檢驗這些假設。

仙人掌需要在夜間或通過雨霧降溫。 如果不發生這種情況，它們就會遭受內部損傷。埃爾南德斯說，目前遭受長期高溫的植物可能會在數月或數年後死亡。

埃爾南德斯說，正在對鳳凰城的仙人掌進行研究，因為這個城市是一個熱島（Heat Island），野生植物的生存條件同預計氣候變化地球所將承受的高溫環境類似。

據美國僑報網報道，沙漠植物園珍藏的1000多棵仙人掌中，已有三棵在上周倒伏或部份折斷。工作人員指出，這種情況實屬罕見。

這些索諾拉沙漠（Sonoran Desert）中的標誌性景觀——高聳的樹形仙人掌三年前就已因創紀錄的高溫而面臨生存壓力，今年夏天的歷史性熱浪則成為壓死駱駝的最後一根稻草。

沙漠植物園的首席科學官金伯利·麥克庫伊（Kimberlie McCue）說：「自2020年以來，園區內樹形仙人掌的死亡率就較此前有所上升。眼下，一些仙人掌繼續受到損害，這可能會把它們逼到崩潰的邊緣。」

樹形仙人掌的生長年限可達200年。據麥克庫伊說，沙漠植物園裏的一些植物早在85年前園區開放時就已存在，園內的仙人掌最高長到了近9米。

本文獲《聯合早報》授權轉載

