全球熱浪｜阿根廷8月初冬天氣溫破30°C創117年紀錄　韓國23人熱死

全球多地受熱浪侵襲，在南美洲的阿根廷，即使當地目前是冬天，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）8月1日也升穿攝氏30度，為117年以來最熱的8月1日。在亞洲，韓國2日發布數據指，今夏高溫天氣已導致23人中暑死亡。伊朗1日更有地區升至攝氏51度，全國放假2天。



阿根廷8月1日破30°C

位處南美洲的阿根廷8月是冬季，但這個冬天也出現異常天氣，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）8月1日升穿攝氏30度，為117年以來最熱的8月1日，上一次炎熱的8月1日為1942年，當時也僅攝氏24.6度。

這南半球地區上一次在冬天出現攝氏30度則是2014年8月21日。

↓布宜諾斯艾利斯8月1日達30.1°C↓

韓國童軍活動400人中暑

韓國數據顯示，從今年5月20日至7月底，高溫天氣已致21人死亡，加上8月1日慶尚北道永川市和全羅北道井邑各有1人中暑身亡，累計多達23人，遠多於去年同期的7宗。

韓聯社2日報道，在全羅北道扶安郡新萬金一帶，參加第25屆世界童軍大露營活動者有多達400人出現不同程度的中暑症狀。

圖為伊朗首都德黑蘭（Tehran）街頭。（路透社）

伊朗全國放假兩天

伊朗也正受「前所未有的高溫」影響，南部多個城市連續多日異常炎熱，其中阿瓦士（Ahvaz）1日達到攝氏51度。政府發言人賈赫羅米（Ali Bahadori-Jahromi ）宣布，2日起放假2天，政府辦公室、銀行和學校將會關閉，原因是衛生部警告中暑病例激增。

當局預期8月首週氣溫持續高企，首都德黑蘭（Tehran）8月1日氣溫為攝氏40度，並且預計未來3日維持。