泰國推遲新首相投選　政治穩定受關注

泰國新首相依然難產。國會上下兩院原定星期五（8月4日）投選新首相，可是在這前夕又宣布展延。從5月14日大選至今已近3個月，新政府遲遲未能組建，泰國的政治穩定日益令人關注。



泰國憲法法院星期四（3日）表示，需要更多時間和證據，來決定要不要受理審查國會取消前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）首相提名資格是否符合憲法的請願。憲法法院說，會到8月16日才做出決定。

下議院議長瑪他（Wan Muhamad Noor Matha）隨後宣布，原定星期五舉行的國會兩院第三輪首相投選因此延期，等到憲法法院在16日有了決定之後再另定日期。他也曾說，如果憲法法院接納上述有關皮塔的請願，首相表決程序須延至法院作出裁決為止。

目前最有希望組建新政府的為泰黨（Pheu Thai Party）本打算星期四公布新的政黨聯盟成員，共同推舉該黨資深顧問賽塔（Srettha Thavisin，又譯賽塔）為首相候選人。為泰黨前一天宣布退出八黨聯盟，摒棄在大選中贏得最多議席的前進黨，另組新聯盟，希望藉此在上下議院爭取足夠的支持以組建政府。前進黨堅持主張修改冒犯君主法，導致下議院其他政黨和上議院議員抗拒支持前進黨以及有它參與的政黨聯盟。

為泰黨已同保守派達成協議 另組10黨聯盟

《曼谷郵報》日前報道，為泰黨已經同保守派達成協議，另組10黨聯盟，當中5個是它的新夥伴，即原執政黨人民國家力量黨、自豪泰黨、民主黨、泰國發展黨和勇敢國家發展黨。其餘4個政黨是原八黨聯盟中的成員，包括泰國民族黨和泰團結力量黨。

新政黨聯盟有保守派政黨加盟，可大大提升賽塔在下議院獲得的支持；下議院共有500個議席。不過，他能否順利登上首相之位還得取決於能否得到軍方任命的250上議員的支持。前進黨的皮塔拜相無門，最大阻力就來自上議院。

投資者盼望賽塔能盡快在國會闖關成功，成為新首相，因為持續了近3個月的政治僵局遲遲不化解，只會加劇泰國金融市場的動盪不安。

傳國會延期投選新首相後 泰銖再挫超過1%

星期四傳出國會延期投選新首相之後，泰銖再挫超過1%。雖然過去幾週，泰國股市和匯市收復了選後蒙受的部份損失，但政治不確定性令外國投資者不看好泰國，海外基金今年來已拋售大約35億美元的泰國股票。

市場分析員認為，為泰黨若能組成新政府，對泰國的經濟展望有利，因為相比於主張抑制商業影響力的前進黨，為泰黨的政策對市場較友善。

為泰黨2023年的大選中贏得第二多的議席，可是在過去20年，它每次大選都贏得最多議席。這個政黨的前身由前首相他信（Thaksin Shinawatra）創立，如今已流亡海外15年的他信計劃下週返國。為泰黨另有兩位首相後備候選人，即他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）和前總檢察長猜卡森。

素可泰開放大學（Sukhothai Thammathirat Open University，STOU）政治學家尤塔蓬（Yuttaporn Issarachai）指出，這是為泰黨最後的執政機會，因為它的支持者愈來愈多轉向改革形象更鮮明的前進黨。

他說：「為泰黨必須爭取在闊別9年後再度執政，他信歸國是其中一個重要因素。現在是他們的最後機會。為泰黨在親民主選舉中不再佔有壟斷優勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

