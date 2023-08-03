為泰黨撤回競選承諾　不會修改反皇室侮辱法　前進黨批政治扭曲

為泰黨8月2日宣布將排除前進黨，另組聯盟政府，並預料派出資深顧問賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）競逐首相。賽塔表示，為泰黨將不會修改刑法第112條，也就是所謂的反皇室侮辱法，以確保能夠順利組建政府。



賽塔表示，若果獲為泰黨推舉競逐首相，他會承諾不會把修改刑法第112條納入議程。他表示原因誰仍堅持修改此刑法，將難以得到上議院足夠的支持。賽塔稱現時解決人民日常生活的問題會更重要。

為泰黨原與在大選中獲勝的前進黨組成聯盟，但前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）遭上議院阻撓闖關失敗，無法擔任首相。前進黨隨後宣布「讓路」給下議院第二大黨為泰黨組織政府。

前進黨表示為泰黨雖然未有要求他們撤回對修改刑法第112條的承諾，但承認這是聯盟的主要矛盾。前進黨秘書長查泰瓦（Chaithawat Tulathon）表示，會發生這樣的事情是泰國政治扭曲的明確證據，前進黨未決定會否支持為泰黨的推舉的首相候選人。

為泰黨在選前曾承諾修改刑法第112條，包括賽塔亦曾表明支持修改刑法，為泰黨現時做的是撤回當時的競選承諾。泰國國會上下兩院暫定8月4日再次投選新首相。