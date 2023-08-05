尊尼事務所Johnny喜多川性侵醜聞　聯合國工作組：數百人受害

聯合國人權理事會的工商業與人權工作組（Working Group on Business and Human Rights）到日本調查已故娛樂圈男團教父、尊尼事務所（Johnny & Associates）創辦人Johnny喜多川（本名喜多川擴）涉嫌控性侵多名旗下男藝人事件，當局指數百名藝人遭性剝削及虐待，因此對情況表示憂慮。



日本電視台8月5日報道，工作小組7月24日首度到日本調查，聽取多名Johnny's前藝人和事務所負責人的陳述。

工作小組主席奧拉武伊（Damilola Olawuyi）及皮卡蒙（Pichamon Yeophantong）4日舉行記者會，稱對有關問題深感憂慮。他們指，日本傳媒在數十年間涉嫌掩蓋醜聞，因此應要透明調查，並考慮道歉和提供賠償等方式，確保受害人得到實際救濟。

報告還指出，尊尼事務所成立的特別小組調查方式缺乏透明度和正當性，且未充分考慮受害人的心理狀況。工作小組將整理今次調查結果，並於明年6月向聯合國人權理事會提交報告，提出對日本政府和企業的建議。

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由尊尼前藝人組成的「尊尼性侵當事人之會」同日亦會見傳媒，該會代表平本淳感謝工作小組的關注，副代表石丸志門認為，這是人類史上最嚴重的性虐待事件，如今終於揭露真相。

尊尼事務所其後回應指，將認真對待工作小組的意見，並繼續與受害者對話，同時預計在月底收到由外部專家的建議。他們在收到建議後，會盡快解釋事務所未來的措施。

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