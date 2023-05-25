Johnny's前成員志賀泰伸控喜多川性侵　遭摸黑伸狼爪　他只能這樣

日本偶像帝國「尊尼事務所」（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）創辦人Johnny喜多川（本名喜多川擴）多年來盛傳對旗下藝人伸出狼爪，到了2023年更有不少公司的前藝人親自亮相，踢爆遭Johnny喜多川性侵的過程。



現在尊尼昔日男團「忍者」的前成員志賀泰伸也出面了，稱自己遭Johnny喜多川侵犯30到40次。

尊尼6人男團「忍者」於1990年8月出道，當時他們將美空雲雀的名曲《慶典曼波》翻唱成《慶典忍者》後爆紅。這首歌至今仍有許多尊尼後輩翻跳表演，忍者也在同年登上日本放送協會（NHK）跨年節目紅白歌唱大賽，可說是人氣紅不讓。

15歲起遭喜多川性侵數十次：他愈摸愈落（點圖放大閱讀）：

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然而根據《文藝春秋》最新報道，54歲的前成員志賀泰伸實際上就遭Johnny喜多川多次性侵。

志賀泰伸1984年春天、上高中的時候加入尊尼事務所，當時志賀泰伸才在公司受訓到第2堂課，Johnny喜多川就邀請他去宿舍住一下，15歲的志賀泰伸出於好奇心就答應了，便坐上Johnny喜多川的平治前往位在原宿的宿舍，沒想到這就是惡夢的開始。

當晚Johnny喜多川來到志賀泰伸的身邊，原以為只是要一起睡覺，志賀泰伸卻感受到對方伸手撫摸自己，還愈摸愈下面，志賀泰伸不知所措只能裝睡，最後Johnny喜多川什麼都沒說就離開房間。

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自此志賀泰伸直到18歲為止，經常在宿舍遭Johnny喜多川伸狼爪，據他本人估計，大概有30到40次左右。

這段遭遇也深深影響志賀泰伸，「每當我想起遭Johnny喜多川的性癖之害時，我就很討厭見到他、很討厭說話，也開始遠離宿舍」。

雖然忍者出道後大受歡迎，但他也坦言出道之際罹患了飲食障礙，什麼都吃不下，體重掉到42公斤，「我在精神上完全被摧毀了」。

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志賀泰伸於1994年離開尊尼事務所，雖然也曾加入過其他公司稍微活動一陣子，但最終還是徹底揮別演藝圈，成為一般公司員工生活，然而遭性侵的陰影仍揮之不去，偶爾還是會想到而身心狀況變差，必須要去精神科接受診療、服藥。

尊尼現任社長藤島茱莉景子日前為Johnny喜多川的性侵風波出面低頭謝罪，作為喜多川外甥女又長期擔任尊尼高層的她，卻稱對這一切性侵案毫不知情，志賀泰伸對此也痛批：「針對茱莉小姐說不知情的這句話，我覺得根本撒謊！你知情吧！」

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