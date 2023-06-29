前Johnny's石丸志門控訴被性侵50次：喜多川「屁股塗乳液」逼肛交

尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）性醜聞連環爆，愈來愈多尊尼事務所前藝人出面指控已故尊尼創辦人Johnny喜多川（本名喜多川擴）生前利用自己的地位，對旗下藝人動用性暴力。



前小尊尼（預備出道的尊尼藝人，等同於練習生）石丸志門近日接受日媒訪問時，描述他過去遭喜多川性侵的經歷，稱對方自行在臀部抹乳液，強迫他發生關係。

石丸現在罹患重度憂鬱症，醫生判斷與遭性侵的經歷有關。

他控訴住宿舍第一晚已遭狼爪 從「口愛」到肛交變本加厲（點圖放大閱讀）：

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《週刊文春》報道，現年55歲的石丸志門從小就很憧憬田原俊彦，1982年1月，就讀中二的他通過甄選後，進入尊尼事務所。

他當時擔任過少年隊的伴舞，也曾參與知名電視劇演出，直到他於1985年離開尊尼為止，他都是在第一線活躍的知名小尊尼。

石丸透露，喜多川當時位於原宿的住宅，被稱為「宿舍（合宿所）」，當時尊尼旗下藝人田原俊彦、近藤真彦、川崎麻世等人都在宿舍有自己的房間，喜多川的房間旁邊，則有一間讓小尊尼們打地鋪的大通鋪。

對於剛進公司的小尊尼來說，宿舍是個憧憬的存在。石丸在進公司約1個月後，就獲得前往宿舍的機會。

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然而，他在宿舍住的第一晚，就遭到喜多川性騷擾。他指出，對方一開始在床單下按摩他的腳，後來手慢慢往上移動。他當時不知道該怎麼辦才好，整晚睡不着。

他指出，在尊尼所的3年間，他幾乎每週都會去宿舍，住3晚大概會有1晚遭到狼爪，他至少經歷了50次。

喜多川在騷擾後的隔日，就會給他3萬圓（現時約1630港元），聲稱是的士費。石丸表示，這讓他當時的價值觀變得扭曲，認為能用這招換到工作機會，於是他在某次遭到下手隔天，向喜多川表示想上電視，也立刻如願以償。

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石丸指出，喜多川後來變本加厲，當他在尊尼工作了3年，獨自待在宿舍時，被喜多川叫到大通鋪的房間，他本來以為會像過去一樣被對方「口愛」，沒想到喜多川卻自己趴下，還在臀部塗乳液，要求與他發生關係。儘管石丸覺得無法接受，但想到可以藉機換取工作，依然忍了下來。

石丸離開事務所後，2004年罹患重度憂鬱症，現在靠領取障害年金與生活保護費（類似綜援），獨居在房租每月37000圓（約2000港元）的公寓中。

石丸指出，他罹患憂鬱症時，在一間公司擔任業務員，他本來以為是繁忙的工作導致發病。他最近將遭喜多川性侵一事告訴醫生後，醫生判斷是性侵後的創傷後壓力症候群（posttraumatic stress disorder）導致他發病。

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