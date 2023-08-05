烏克蘭和平峰會｜烏外長庫列巴：中國參會是歷史性勝利

沙特阿拉伯主辦的烏克蘭和平峰會8月5日至6日在沙特吉達（Jeddah）召開，約40國將派代表赴會，包括中國，但不包括俄羅斯。鳥克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）歡迎中國歐亞事務特別代表李輝出席。

烏克蘭歐洲真理報（European Pravda）引述庫列巴對烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）發表上述言論。他解釋稱，烏克蘭尋求中國參與即將舉行的和平方案全球峰會，因此「中國委派李輝前往吉達的消息是一個相當大的突破」。

他強調，沙特在中方決定參會一事發揮重要作用，澤連斯基與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）電話交談也發揮重要作用。他說「沙特『吸引』中國，這是歷史性勝利。

圖為2023年7月17日烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）訪問美國紐約，在抵達聯合國總部前向媒體發表講話。安理會在聯合國總部就烏克蘭局勢舉行會議。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4日形容會議非常重要，指在糧食安全等問題上，非洲、亞洲及世界其他地區數百萬人的命運直接取決於和平方案的實施進度。

《華爾街日報》7月29日已稱，烏克蘭及西方國家領袖將就解決俄烏戰爭的共同原則簽定協議。美國將派國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）赴會。

中國外交部4日宣布，歐亞事務特別代表李輝將出席是次會議。他稱與會各方有很多意見分歧，以及大家聽到持不同的立場國家的意見，但重要的是大家有共同的原則。