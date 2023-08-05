李輝赴沙特出席烏克蘭和平峰會　外媒視中國為談判背後關鍵

烏克蘭方官員證實由烏克蘭及其西方支持者主導、沙特阿拉伯主辦的烏克蘭問題國際會議8月5日至6日在吉達召開，以爭取全球南方國家對基輔和平主張的支持。包括英國路透社以及美國《華爾街日報》、《新聞周刊》等在內的外媒不約而同在預熱報道中表示，中國將是談判背後的關鍵。



這場邀請了約30國參加卻唯獨「落下」衝突另一方俄羅斯的會議，究竟能讓與會方在何種程度上達成共識，還要打個問號。就連美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比3日也承認，美國並不期望這次會議產生「切實的可交付成果」。歐盟官員則表示，這是為了今年晚些時候更高規格的「全球和平峰會」做準備。

在這種情況下，中方代表的動向倍受各方矚目。中國外交部發言人4日晚宣布，應沙特方面邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議。

會議預計將談什麼？

據最早披露「吉達會議」計劃的《華爾街日報》稱，烏克蘭和沙特向約30個國家（路透社稱有近40國）發出了與會邀請，主要對象是挺烏克蘭的西方國家盟友，以及大部份持中立立場的發展中國家。

目前與會國家的完整名單尚未公布，但《華爾街日報》預計美國總統國家安全事務助理沙利文將參會，英國、法國、德國和波蘭將派代表出席，南非、土耳其、印度、巴西等今年6月在丹麥哥本哈根參加了上一次烏克蘭問題會談的中立國家預計也將出席。俄羅斯沒有收到邀請，但沙特預計將向其通報會議結果。

烏克蘭總統澤連斯基的首席外交顧問伊霍爾·若夫克瓦3日告訴路透社，本輪談判的主要目標之一是最終就澤連斯基提出的「10點和平計劃」達成共識，其內容包括全面恢復烏克蘭領土完整、俄羅斯全面撤軍、保護糧食和能源供應、核安全和釋放所有被俘人員等。

美國政治新聞網站Politico則引述其看到的一份簡報文件說，為期兩天的討論將圍繞10個分議題展開，包括確保糧食和能源安全、釋放被俘人員和被強行驅逐者（包括兒童）、生態安全以及設立戰爭罪法庭的可能性。據悉，歐洲各國代表可能在會前碰頭，就此統一口徑。

俄烏局勢：烏克蘭總統澤連斯基2023年7月19日出訪愛爾蘭時會見傳媒（Getty）

此前，俄羅斯已明確拒絕烏方的「10點和平計劃」主張。俄外長拉夫羅夫當時表示，烏方提出的解決條件不適當也不現實。俄總統新聞秘書佩斯科夫則表態稱，澤連斯基的立場說明烏克蘭無論在事實上還是法律上都無法且無意開展談判，俄羅斯將繼續通過特別軍事行動實現目標。

對此，西方官員也坦言，這並不代表各方將很快達成和平協議。美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比3日接受美媒採訪時說，會議的部份目的是讓國際社會更多地了解澤連斯基的和平方案，並為此爭取支持。「人們不應該把吉達會議看成是一個可以達成某些具體成果的論壇，這實際上是在進行一場持續的對話，討論和平公式會是怎樣的。」

據歐洲官員稱，吉達會議更多是為烏克蘭方面希望邀請各國首腦出席的「全球和平峰會」做準備，並為和平談判制定一套具體的共同原則。一名歐洲高級外交官認為，這些目標並非不可能。有消息稱，這場峰會可能在9月的G20峰會或聯合國大會上舉行，但更有可能在今年晚些時候召開。澤連斯基此前表示，他希望能在秋季促成這場峰會。

一位要求匿名的歐盟委員會高級官員告訴英媒：「（吉達會議和哥本哈根會議）的價值實際上是試圖推動全球南方國家和我們自己找到一些基本協議，然後圍繞這些協議組織全球和平峰會……如果我們能就由烏克蘭人領導的全球和平峰會的日期達成一致，再加上一份基本原則聲明，那就是我認為的成功。」

至於基本原則聲明的內容，有歐洲官員對《華爾街日報》表示，可能就是各方都可以接受的國際法關鍵原則清單，如支持領土主權和完整、支持遵守國際法，以及呼籲通過對話而非通過使用或威脅使用武力來解決衝突。

俄羅斯缺席 外媒：中國成為談判關鍵

「談判者面臨的是一個根本性問題： 誰來定義和平？」美國政治新聞網站Politico在報道中直白指出，烏克蘭想要在西方核心支持者外建立一個更大的外交支持聯盟，但它想要推動自己版本的和平提議將較為困難。

《新聞周刊》提到，包括巴西、印度在內的有影響力的全球南方國家尚未接受澤連斯基的「10點和平計劃」。據《華爾街日報》此前報道，在哥本哈根會議上，發展中國家集團明確表示，他們願意討論共同原則，但不會簽署烏克蘭的計劃。

巴西總統盧拉本週表示，俄烏雙方都沒有準備好進行真正的和談。印度對烏克蘭做出了一些支持姿態，但大多保持中立，還藉此機會大肆購入低價俄油。在收到邀請函的國家中，墨西哥總統洛佩斯上月底明確表示拒絕參加會議。他說，只有衝突雙方都參加，會議才有意義。

英媒3日披露，為此，烏克蘭總統府和外交部的官員上個月還在波蘭華沙會見了發展中國家的專家，就如何改善與非洲、亞洲和拉丁美洲的接觸尋求意見。會議議程中寫道，「為改善烏克蘭在歐洲-大西洋地區以外國家的外交接觸和溝通戰略，烏克蘭做出了愈來愈多的努力……遺憾的是，這些努力缺乏堅實的協調機制或可衡量的目標」。

報道稱，烏克蘭的努力也遭到了一些非洲國家的懷疑。烏克蘭駐非洲的一名高級外交官說：「很多非洲國家認為這不是他們的戰爭，（他們）不應該參與其中。」華沙會議的一位與會者直言：「烏克蘭人不理解我們為什麼不反對俄羅斯。但我們和東歐不一樣，我們並不通過反對俄羅斯來定義我們的存在。」

俄烏局勢：圖為2023年7月29日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）在聖彼得堡與非洲國家領導人會面後召開記者會。（Reuters）

在這一背景下，中方代表的動向受到各方矚目。「但最大的問題是中國是否出席」，美國政治新聞網站Politico寫道。報道引述一名參與會議籌備工作的歐洲高級官員說：「中國的行動很重要，上次（指哥本哈根會議）大多數與會者都對中國沒有參加感到遺憾。」

4日晚間，中國外交部發言人汪文斌宣布，應沙特方面邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議。發言人表示，中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

《新聞周刊》稱，中方代表的出席將受到基輔的歡迎，英媒則認為，中方代表的出席對烏克蘭和沙特而言都是一個勝利，後者與俄羅斯關係密切，但也向烏克蘭提供財政援助。沙特正尋求在全球舞台上建立自己的外交地位，並曾斡旋俄烏之間的被俘人員交換。

《華爾街日報》分析稱，作為俄羅斯最重要的海外盟友，中國被視為在談判背後建立牽引力的關鍵。一位不願透露姓名的歐盟委員會高級官員說，「我確實認為，不僅印度、巴西和其他重要夥伴參與其中，中國也坐在會議桌前談論和平這一點至關重要。」

克里姆林宮此前表示，將關注此次和談。針對俄方未受邀出席會議一事，俄總統新聞秘書佩斯科夫7月31日表示，俄羅斯多次表示過積極評價所有推動和平調解的努力，俄方需要了解和談的目標和內容。不過他對和談結果表示悲觀，並稱目前無法與基輔政權實現和平解決，因為基輔不願意、也不可能願意和平解決，只是將和談作為攪動西方集團與俄羅斯衝突的工具。

本文獲《觀察者網》授權轉載

