沙特阿拉伯和平峰會今舉行　「中型強國」崛起斡旋俄烏問題

沙特阿拉伯主辦的烏克蘭和平峰會8月5日起一連兩天在吉達（Jeddah）召開，雖然外界普遍期望不高，不預期峰會取得外交突破，但沙特的主辦角色同樣備受關注，美媒8月2日指，沙特擔任此類角色有利於增加政治影響力與促進對話，這次也突顯保持獨立的「中型強國」（Middle powers）在不斷變化的世界秩序中崛起。



峰會8月5日至6日在吉達舉行，約40國將派代表參與，例如美國會派出國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、中國讓歐亞事務特別代表李輝將出席，俄羅斯則未獲邀參與。

烏克蘭及西方國家領袖冀在峰會就解決俄烏戰爭的共同原則簽定協議，並爭取全球南方國家的支持。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2日指，沙特阿拉伯與土耳其都正成為俄烏戰爭問題的新斡旋者，除了沙特舉辦峰會外，沙特與土耳其之前也有參與烏克蘭和俄羅斯之間的囚犯交換、海上安全協議的談判。

法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 於在法國巴黎舉行的「新全球金融協定峰會」上歡迎沙特王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman)。（沙特通訊社/路透社)

2022年9月，俄烏公布交換戰俘時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）便指中間牽涉土耳其與沙特的幫助。談判工作背後的監督者正是土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

如今沙特召集約40國代表商討俄烏問題，土耳其則試圖恢復俄羅斯退出的黑海糧食出口協議。

CNBC指，在調解大規模衝突方面，這些「中型強國」的崛起標誌新世界的到來，超出了美國與其他西方國發號施令的世界，且小型國家也不會被迫把自己與美國、俄羅斯或中國連結在一起。

土耳其總統埃爾多安2023年7月出席在立陶宛維爾紐斯舉行的北約領導人峰會 （Reuters）

華盛頓海灣阿拉伯國家研究所（Arab Gulf States Institute in Washington）高級常駐學者伊比什（Hussein Ibish）指，這些變化反映了全球多極化的興起，中等地區地量擔當國際角色的崛起。

伊比什指沙特阿拉伯與土耳其就是這類中等強國的好例子，正以在冷戰期間她們罕見去做的方式，在國際上發揮作用。