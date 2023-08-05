俄羅斯油輪遇襲影片曝光　烏克蘭疑派水上無人機載450kg炸藥突擊

俄羅斯8月5日表示，一架俄羅斯運油輪SIG被水上無人機襲擊，連接俄佔克里米亞和俄羅斯大陸的橋樑附近傳出爆炸聲，俄方指控是烏克蘭所為。隨後網上流出影片，顯示水上無人機衝向油輪的畫面。



英國廣播公司（BBC）報道，烏克蘭方面沒有公開回應，但報道引述來自烏方安全部門的消息人士指，烏方在行動中派出水上無人機，並使用了450公斤TNT炸藥。

油輪出現一個洞

俄羅斯海事部門在Telegram發訊息講述情況，指SIG油輪右舷水線附近的船艙出現一個洞，初步認為是由於水上無人機襲擊造成。

網上流傳影片顯示，有水上無人機以高速衝向油輪。

克里米亞大橋的交通及渡輪運輸因事件暫停數小時。

油輪由總部位於聖彼得堡公司Transpetrochart持有，2019年9月美國指SIG運送飛機燃料到敘利亞，予以制裁。

自俄烏2022年2月開戰後，被俄羅斯吞併的克里米亞及大橋不時成為受襲目標。同年10月8日，一輛裝有炸彈的貨車在克里米亞大橋爆炸，一列裝有燃料的鐵路列車的7節油罐車起火，導致公路橋兩個地方出現部分坍塌。圖為2022年10月8日，人們在烏克蘭首都基輔中心設置一張大型藝術畫，畫描繪的是發生爆炸的克里米亞大橋。（Getty）

駐守黑海新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）的俄羅斯海上救援部門稱，已派出拖船救援這艘受損且無法自行航行的油輪。《烏克蘭真理報》5日稱，被水上無人機損壞的運油輪沒有發生泄漏。

就在前一天的8月4日，烏克蘭以空中及海上無人機凌晨襲擊位於新羅西斯克港的俄羅斯黑海海軍基地，一艘名為名為Olenegorsky Gornyak號（暫譯戈爾尼亞克號）的登陸艦被指嚴重受損。