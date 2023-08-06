韓國少男預告在愛寶樂園「見一個殺一個」被捕　理由令人髮指

韓國自8月3日有人在百貨公司持刀襲擊途人後，似乎引發模仿效應。5日有1名16歲少年揚言要在韓國主題樂園愛寶樂園（Everland）「見一個殺一個」。他被捕後供稱是因玩遊戲被朋友激怒，才會上網發文「預告殺人」。



少年5日上午11時51分在社交媒體X（前稱Twitter）發文稱，今天會去愛寶樂園，下午3時開始，不論用任何手段或任何方法，會殺光他所見到的遊客。

他的朋友知他發文後立即報警。這名少男據報患有自閉症。

經調查發現少男是與母親前往樂園後發文，當時身上未持有刀械等作工具。警方以防萬一，在樂園部署120餘名警員，園方出動100多名保安員。

少年之母接到警方聯絡後，下午1時8分將兒子交給在樂園大門的警員。京畿道龍仁東部警察局正在進行進一步調查。

少男在調查過程中向警方供稱，前一天玩遊戲認識的朋友對他罵髒話，一氣之下才會發文，詳細案情仍有待釐清。

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新華社6日稱，在韓國接連發生3宗持武器傷人案後，該國網絡上頻現宣稱要在人員密集場所發動類似襲擊的帖文，導致人心惶惶。韓國警方加緊調查，截至6日中午已逮捕46名涉嫌發布這類消息者。

韓國警察廳說，位於首爾以南的京畿道城南市3日發生持刀傷人案件後，該國網絡上出現一系列「惡性犯罪預告」，宣稱將發動類似襲擊。截至5日晨，這類帖文已有至少42條。韓國民眾對此感到擔憂，一些人甚至減少外出，周五也避免夜蒲並提早回家。

韓國警察廳長尹熙根4日宣布啟動「特別治安行動」，在全國200多處人員密集場所部署超過1.2萬名警察，加強巡邏並防範可疑人員。他同時表示，將嚴懲在網絡威脅實施惡性犯罪和傳播虛假消息的人。

韓國警方截至5日中午，已逮捕18名發帖嫌疑人，正追查其餘24條帖子的發布者。據韓國媒體報道，被捕者中包括多名未成年人。

韓國網路出現殺人預告，一名16歲少男放話要在愛寶樂園殺光遊客，經警方調查後將他拘捕。（愛寶樂園Facebook）

警方4日下午在位於首爾東南方向約40公里的龍仁市逮捕一名40多歲男子，當時他手持菜刀在街頭徘徊。初步調查顯示，這名男子患有精神疾病。

韓國接連發生涉及人命傷亡的襲擊案。7月21日，一名30多歲男子在首爾地鐵新林站附近持刀傷人，造成1人死亡、3人受傷。8月3日京畿道城南市一百貨公司發生持刀襲擊案，一名60歲的女傷者延至3日後8月6日不治，事件共造成1死14人。8月4日，大田市一所高中發生持刀傷人案件，一名教師受傷。