俄軍發射70枚武器　徹夜空襲烏克蘭各地

俄羅斯8月6日指，在一夜間向烏克蘭發射70次空襲武器，包括巡航導彈、高超音速導彈和無人機，至少有10枚導彈穿過烏克蘭的防空網。



當地媒體報道，空襲似乎集中在遠離前線的烏克蘭西部地區，一名糧倉工人在空襲中受傷。

烏克蘭西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）副州長圖林說，舊康斯坦丁尼夫鎮的一個軍用機場是襲擊目標之一。

圖林在Telegram發消息說：「舊康斯坦丁尼夫鎮機場是敵人的目標。舊康斯坦丁尼夫鎮和赫梅利尼茨基社區發生一系列爆炸。大部份導彈被防空部隊擊落。」

路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）一個輸血中心5日晚遭襲擊，造成人員傷亡，但沒有透露傷亡人數。庫皮揚斯克鎮是東部哈爾科夫州（Kharkiv）的鐵路樞紐，距離前線不到16公里。

澤連斯基指責俄羅斯的襲擊是「戰爭罪行」。

烏克蘭空軍在Telegram發消息說，防空部隊摧毀俄羅斯發射的40枚巡航導彈中的30枚，以及全部27架伊朗製造的「目擊者」（Shahed）無人機。

烏克蘭空軍也說，俄羅斯發射3枚「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈。「從8月5日晚到8月6日早上的幾波攻擊中，敵人總共使用70種空襲武器。有關『匕首』的訊息是保密的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

