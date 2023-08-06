俄羅斯莫斯科市長：敵方無人機飛近　遭防空系統摧毀

俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，一架敵方無人機8月6日在接近莫斯科時被防空系統摧毀。



索比亞寧在即時通訊應用程式Telegram寫道，這架無人機於上午11時左右（香港時間下午4時左右）接近莫斯科。

烏克蘭近日頻頻被指攻擊俄羅斯目標。

俄佔克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）5日在社交媒體上發文稱，海軍在塞瓦斯托波爾海域離海岸較遠處摧毀了水上無人機。

俄羅斯運油輪SIG於4日被水上無人機襲。烏克蘭的國際文傳電訊社（Interfax）引述來自烏克蘭國家安全局的未具名消息人士稱，襲擊由烏克蘭保安及海軍在其水域發動，利用水上無人機施襲。

烏克蘭以空中及海上無人機在4日凌晨襲擊位於新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）的俄羅斯黑海海軍基地，一艘名為Olenegorsky Gornyak號（暫譯戈爾尼亞克號）的登陸艦受損。

這會是俄烏開戰以來，烏海軍首次在離本國如此遠的地方行動，以及首次有俄羅斯主要港口受襲。

烏克蘭南部指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）其後回應事件，從她的言論看來，烏軍可說已是在不提戈爾尼亞克號之名的情況下認責。她稱已掌握到它確實受損的公開資訊，並補充稱，「在戰時摧毀敵軍潛能是絕對合法的」。