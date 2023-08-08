英國將尋庇者安置到住宿船　組織批評「海上監獄」殘忍

英國廣播公司（BBC）報道指出，英國政府將於週一（7日）首度將50名申請庇護的移民送上一艘停靠波特蘭島（Portland）的大型住宿船。政府一再強調，該船改裝之後，對英國納稅人而言更有價值，也比較好管理，但仍有超過40個組織和倡議者發公開信，批評該計劃「殘忍又不人道」。



這艘名為Bibby Stockholm的住宿船，最多可容納500名18至65歲成年人。該船約在3星期前開始停泊在多塞特郡（Dorset）沿岸。英國內政部消息來源指出，該艘船已經準備好迎接住客，而政府會在週一將首批尋求庇護者移到船上安置。



英國政府表示，該船之前曾是石油和天然氣工人的宿舍，也曾在德國及荷蘭等國收容尋求庇護的人，因此也有「海上監獄」的別名。

不過，該船之前只能供222人住宿，現在已經加裝上下舖，並把一些公共空間改為4到6人的宿舍，收容人數增為500人。針對增加床位的改建，消防隊工會曾表達安全疑慮。

根據稍早BBC報導，該船長93公尺，共有3層樓高，只收容單身男性，會在此待上3至6個月。船上原本有酒吧等多項設施，改建後只剩下健身房、Wifi和電視。

船上居民可搭乘每小時一班的巴士，經安檢後上岸，到特定範圍的商店購物或參加活動，包括運動賽事、義工活動或導覽。船上不提供酒精飲品，也沒下達宵禁令，但鼓勵居民晚上11點以前返回船上。