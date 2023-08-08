《華郵》：日本機密防衛網曾遭中國黑客入侵

《華盛頓郵報》8月7日引述多名美國及日本現役或前官員指，解放軍黑客曾經入侵日本防衛省處理最高機密情報的電腦系統，影響日美之間的分享情報、



日本時事通訊社8日引述《華郵》報道，指美國國家安全局（NSA）在2020年秋天察覺事件，並通知日本政府，惟日方的網絡安全對策仍然不足，可能影響兩國共享情報。

該報道形容，有關事件是日本近代史上最具破壞的入侵，有美軍前高官形容，情況令人非常震驚。

《華郵》提到，華府在2020年秋天派時任白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）及美國國安局局長兼網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）訪問東京，直接向日本防衛省高層傳達有關事件，當時防衛省高層感到擔憂，於是向首相發出警告。

不過日本之後的對應網絡安全措施仍然不足，美國在拜登（Joe Biden）政府上台後，防長奧斯汀（Lloyd Austin）曾要求日本加強網絡安全，否則影響兩國分享情報。華府在2021年秋天則向日本提供情報，證實中國黑客入侵的嚴重程度，以及日本政府的處理方式太慢。

報道指， 白宮網絡和新興技術副國家安全顧問紐伯格（Anne Neuberger）在同年11日訪日，與自衛隊及外交部門高層會談，當時她沒有明確談及中國黑客入侵的把握程度，但《華郵》指出，日本政府知道遭盟友美國監視一事。