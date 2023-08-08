調查：日本近四成員工疫後繼續WFH　每週至少一次

即使日本在5月將新冠降級至與季節性流感同級，當地近五分之二的辦公室員工仍然每週至少一次在家辦公。



根據《日經新聞》和《日經研究》6月份的調查，過半辦公室員工（62.2％）如今每周有五天或更多時間到辦公室工作。不過，遠程辦公在部分行業仍很受歡迎，包括訊息技術業和諮詢業，只有33.9％的員工每週到辦公室工作5天。約66.7％的受訪者自5月份以來沒有改變在家辦公的天數，並希望能繼續這麼做。

新冠大流行帶來的居家辦公改變了商業區人流。根據DoCoMo InsightMarketing的分析數據，6月份東京大手町地區（大型金融公司聚集地）工作時間內的人流量比2019年同期平均減少了20％。

傍晚時間的人流量減少更為顯著。晚上7時之後，市中心的人流量急劇下降，表明許多員工沒有加班或沒有與同事朋友喝酒就回家了。根據日本勞動部的數據，5月員工的加班時間比4年前同期減少了約10％。

東京市中心辦公室空置率 連續29個月超5％

同時，遠程辦公對辦公場所的影響已經顯現。根據房地產經紀公司三鬼商事的數據，6月份東京市中心5個區中6.48％的辦公室處於空置狀態，連續29個月空置率超過5％。

許多企業已經意識到遠程辦公和混合辦公模式的局限性。一家人力資源招募公司負責人藤井風說，混合辦公可能在員工中很受歡迎，但如果管理不當，他們的生產力可能會受到影響。

一些公司則重新重視面對面工作。GMO互聯網集團主席兼總裁熊谷正壽說：「新冠疫情對企業最嚴重的影響是，它讓員工習慣了遠程工作，而忘記了溝通的重要性。」他已要求所有員工在辦公室工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

