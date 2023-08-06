日本打工能賺大錢？當地人平均年薪約XX萬港元：不敢外食旅行

許多香港和台灣民眾熱愛日本文化，看到日劇中人們光鮮亮麗的生活，萌生「赴日淘金」的念頭，然而，日本的生活真的這麼讓人嚮往嗎？根據最新數據，在物價高的日本，平均年薪卻為443萬日圓（約24萬港元），許多日本人經常被沉重經濟壓力壓得喘不過氣，不敢外食或旅行，過着縮衣節食的生活。



綜合日媒報導，根據日本國稅廳2022年9月發表的最新調查，日本2021年的平均薪資為443萬日圓。從過去10年的數據來看，平均薪資有逐漸升高的趨勢，但跟最高的1997年相比，減少了約24萬日圓（約1.3萬港元）。不僅如此，根據厚生勞動省今年7月4日發表的「2022年國民生活基礎調查概況」，47%戶民眾的平均薪資未滿400萬日圓（約22萬港元）。也就是說，大約有半數人家的收入沒有達到平均薪資。此外，日媒指出，年收443萬日圓還需要扣除所得稅、社會保險費等費用，員工實際可能只能領到350萬日圓（約19萬港元）。

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《年收443萬日圓》作者小林美希指出，443萬日圓是平均數，中位數更低。從年收分布來看，最多的是「超過300萬（約16.5萬港元）、400萬以下」，佔整體的17.4%。第3高的則是「超過200萬日圓（約11萬港元）、300萬日圓以下」佔整體14.8%。也就是3人中就有1人的收入介於200萬日圓至400萬日圓之間。近幾年來，這樣的傾向不曾改變。小林指出，日本的薪水30年來沒有增加，再加上物價高漲，許多人不僅無法外食和旅行，連超商的罐裝飲料都不敢買。一名年收348萬日圓（約19萬港元）的35歲上班族就指出，他不去超商購物，夏天連冷氣都不開。

日本網友かぶぱん在社交媒體X（前稱Twitter）分享一張日本電視節目截圖，從畫面中可看出，若一名日本上班族領400萬日圓（約22萬港元）左右的平均薪資，收入扣除稅金等費用後，每月約為22至25萬日圓（約1.2萬港元至1.3萬港元），負擔8萬房屋貸款（約4407港元）、4至5萬（約2千至2千7百港元）的食材費、補習班等5萬（約2千7百港元）的教育費後，每個月僅能存下約3萬日圓（約1652港元）。

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