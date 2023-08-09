普京與南非總統通電話　討論金磚峰會籌備工作

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月8日與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）通電話，討論包括雙邊合作及金磚國家（BRICS）領導人峰會籌備工作在內議題。



俄羅斯塔斯社（Tass）及俄衛網報道，克里姆林宮8日表示，普京與馬福薩進行電話交談，馬福薩對俄非峰會成果給予積極評價，稱這將有助於進一步加強合作。

新華社7日指，南非國際關係與合作部長潘多爾（Naledi Pandor）當天舉行新聞發布會介紹2023年金磚峰會準備情況時説，南非已準備好舉辦金磚國家領導人第15次會晤，這將是新冠疫情爆發以來金磚國家舉行的首場線下峰會。

潘多爾還指，2023年金磚峰會期間，南非將舉辦金磚國家領導人第15次會晤和金磚國家工商論壇等，屆時金磚國家領導人將圍繞包括加強金磚合作與金磚機制擴容在內議題展開討論。

根據潘多爾介紹，南非已邀請67名非洲國家及全球南方國家領導人出席金磚與非洲會議和金磚+對話會，包括聯合國秘書長和非盟委員會主席在內20名國際及地區組織領導人也將受邀參會。

伊朗駐南非大使Mehdi Aghajafari在8日較早前表示，拉馬福薩已向伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）發出出席8月金磚國家約翰內斯堡峰會的正式邀請。拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）7日也曾說，中國國家主席習近平將國事訪問南非，22日與他會面。