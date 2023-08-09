尼日爾政變領袖表態　拒西非共同體代表團到訪

尼日爾政變領袖已通知西非國家經濟共同體（Economic Community of West African States，ECOWAS，簡稱：西共體），稱由於安全因素，無法接受該組織週二（8日）派遣使團到訪首都尼亞美（Niamey），同時拒絕非洲聯盟和聯合國代表團進入尼日爾。



西共體早前下發通牒，要求軍政府交還權力，否則不排除武力干預，該限期已於8月6日屆滿。西共體各國防長已於上週五（4日）就一項可能的軍事行動達成共識，預定在10日召開的緊急峰會上討論。

與此同時，社交媒體上流傳的信函顯示，尼日爾軍政府拒絕允許西共體、非洲聯盟等代表到訪。信中稱，尼日爾公民對西共體實施的制裁普遍感到憤怒，導致無法安全接待特使。

該信已獲尼日爾軍方發言人確認真確。非盟發言人也證實，一個特派團被拒絕進入；西共體則拒絕置評。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）領袖提努布（Bola Ahmed Tinubu）發言人8日表示，提努布希望透過外交及和平手段達成平息尼日爾軍事政變的解決方案。

法媒也引述一名接近西非國家經濟共同體的消息人士報道，西共體國家現階段不考慮在尼日爾針對政變展開軍事行動，對話之路似乎仍然敞開。