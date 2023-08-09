波蘭衞生部長涉泄露數據辭職　恐影響10月15日國會大選

波蘭衞生部長尼傑爾斯基因披露了一名醫生的敏感數據，於星期二（8月8日）宣布辭職。



綜合彭博社和路透社報道，尼傑爾斯基（Adam Niedzielski）上週在社交媒體上發文公布了一名醫生的個人資料，並稱這名醫生以自己的名義開出了受限的藥物處方。

波蘭將於10月15日舉行議會選舉。這宗事件給執政的法律與公正黨（PiS）帶來了麻煩。

波蘭總理莫拉維茨基接受了尼傑爾斯基的辭職後舉行記者會說：「競選期間，我們必須對任何錯誤保持特別敏感。」他說，已提議任命身為醫生的法律與司法部議員索伊卡（Karzyna Sojka）接替尼傑爾斯基的職務。

波蘭媒體報道，波蘭私營廣播公司TVN上周四（3日）播放了波茲南市（Poznań）病人因8月2日生效的新處方規定而無法獲得止痛藥的畫面。一名醫生皮蘇拉（Piotr Pisula）置評說，他無法開出必要的藥方。尼傑爾斯基隨後在社媒平台「X」上公布了皮蘇拉的個人資料，並聲稱他以自己的名義開出了受限的藥物處方。

皮蘇拉星期一（7日）發出法律通知，要求尼傑爾斯基道歉，並向波茲南一家臨終關懷醫院捐出10萬茲羅提（約19萬港元）。

波蘭衞生部發言人安德魯謝維奇星期一說，對電子處方系統的檢查顯示，皮蘇拉從未嘗試給病人開藥。

本文獲《聯合早報》授權轉載

