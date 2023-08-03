「烏克蘭應感恩」論互召大使：波蘭總理怒了，澤連斯基忙打圓場
據路透社8月2日報道，因波蘭總統外交政策顧問普日達奇（Marcin Przydacz）的一句話，烏克蘭和波蘭於8月1日雙雙召見了對方大使。為此，波蘭總理發推表示憤怒，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）後來「打起了圓場」。
普日達奇於7月31日在波蘭傳媒訪問，談及波蘭對烏克蘭農產品的進口禁令時表示，波蘭政府必須保障波蘭農民的利益，波蘭的穀物必須以合理的價格收割、儲存與分佈。他同時表示，烏方對波蘭給予的幫助表達謝意。他直言，「今天最重要的是捍衛波蘭農民的利益」，「烏克蘭真的從波蘭收到了很多協助，我認為烏克蘭應該開始感激波蘭為它所做的一切。」
認為普日達奇的言論「不可接受」的烏克蘭在1日召見了波蘭大使。作為回應，波蘭也召見了烏克蘭駐華沙大使。
對於波蘭大使被烏方傳召，同日，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki ）在社交媒體上反擊寫道：「波蘭大使是俄羅斯入侵烏克蘭當天唯一留在基輔的國家代表，烏克蘭外交部根本不應該這樣做。」，「鑑於波蘭已給予烏克蘭巨大支持，這樣的錯誤不應該發生」。
他強調，「任何其他國家的利益都不會凌駕于波蘭的國家利益之上」。
當天晚些時候，澤連斯基也發表言論回應稱，烏克蘭感謝波蘭長久以來的支持，兩國的友誼不容出現「裂痕」，並呼籲保持冷靜。
他在Twitter中寫道，烏克蘭看到了一些信號，表明政治偶爾會凌駕於團結之上，情感有時試圖凌駕於國家的根本利益之上。
「烏克蘭感謝每一個提供幫助的國家，我們非常感謝波蘭給予的歷史性協助，與我們一同形成了歐洲真正的護盾，」他強調，「這塊盾牌上不能出現一丁點裂痕」。
澤連斯基表示，烏克蘭不會允許任何政治事件破壞烏克蘭和波蘭人民之間的關係。
「情緒一定要冷靜下來，」他說，「我們各國的自由和福祉、我們歐洲的價值觀，以及戰勝共同敵人俄羅斯的勝利是最重要的。」
路透社分析稱，烏克蘭和波蘭自烏克蘭危機去年升級以來一直是堅定盟友，但上述爭吵反映出兩國間存在爭議。「今日俄羅斯」（RT）認為，歐洲聯盟部分限制進口烏克蘭農產品導致了烏波兩國關係惡化。
俄烏衝突升級後，大批農產品因黑海港口被封鎖而無法外運。在多方斡旋下，大量烏克蘭農產品通過陸路運輸，經由東歐國家運往其他地區，但大量原本應運往第三國市場的烏克蘭糧食滯留當地，對當地農產品價格和銷售造成衝擊。受到影響的國家包括在俄烏衝突中堅定支持烏克蘭的國家，他們認為進口烏克蘭糧食損害了當地農業。
今年4月，波蘭和匈牙利決定禁止從烏克蘭進口糧食和其它食品，遭到烏克蘭反對。5月，歐盟委員會宣佈，暫時限制四種烏克蘭農產品在保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克五國自由交易，有效期至6月5日，後延期至9月15日。
7月19日，波蘭總理莫拉維茨基和波蘭農業與農村發展部長泰盧斯宣布，波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞五國已簽署一項聯合聲明，呼籲歐盟批准在9月15日之後延長對烏克蘭四種農產品的進口禁令，直至今年年底，以保護五國農民權益。
烏克蘭總理什梅加爾20日譴責波蘭呼籲歐盟延長禁令的做法是「不友好且民粹主義的舉動」。
澤連斯基24日也喊話歐盟稱，任何形式延長對烏克蘭農產品的陸路出口禁令都「完全不可接受」且「顯然不符合歐洲精神」。截至周二，波蘭外交部沒有回應路透社的置評請求。