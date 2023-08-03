「烏克蘭應感恩」論互召大使：波蘭總理怒了，澤連斯基忙打圓場

據路透社8月2日報道，因波蘭總統外交政策顧問普日達奇（Marcin Przydacz）的一句話，烏克蘭和波蘭於8月1日雙雙召見了對方大使。為此，波蘭總理發推表示憤怒，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）後來「打起了圓場」。



普日達奇於7月31日在波蘭傳媒訪問，談及波蘭對烏克蘭農產品的進口禁令時表示，波蘭政府必須保障波蘭農民的利益，波蘭的穀物必須以合理的價格收割、儲存與分佈。他同時表示，烏方對波蘭給予的幫助表達謝意。他直言，「今天最重要的是捍衛波蘭農民的利益」，「烏克蘭真的從波蘭收到了很多協助，我認為烏克蘭應該開始感激波蘭為它所做的一切。」

認為普日達奇的言論「不可接受」的烏克蘭在1日召見了波蘭大使。作為回應，波蘭也召見了烏克蘭駐華沙大使。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki ）不滿烏克蘭因「感恩論」傳召波蘭大使。（Reuters/file）

對於波蘭大使被烏方傳召，同日，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki ）在社交媒體上反擊寫道：「波蘭大使是俄羅斯入侵烏克蘭當天唯一留在基輔的國家代表，烏克蘭外交部根本不應該這樣做。」，「鑑於波蘭已給予烏克蘭巨大支持，這樣的錯誤不應該發生」。

他強調，「任何其他國家的利益都不會凌駕于波蘭的國家利益之上」。

波蘭總理莫拉維茨基不滿烏方傳召大使， 在社交媒體上寫道，「波蘭已給予烏克蘭巨大支持，這樣的錯誤不應該發生。」（Twitter）

當天晚些時候，澤連斯基也發表言論回應稱，烏克蘭感謝波蘭長久以來的支持，兩國的友誼不容出現「裂痕」，並呼籲保持冷靜。

他在Twitter中寫道，烏克蘭看到了一些信號，表明政治偶爾會凌駕於團結之上，情感有時試圖凌駕於國家的根本利益之上。

「烏克蘭感謝每一個提供幫助的國家，我們非常感謝波蘭給予的歷史性協助，與我們一同形成了歐洲真正的護盾，」他強調，「這塊盾牌上不能出現一丁點裂痕」。

澤連斯基表示，烏克蘭不會允許任何政治事件破壞烏克蘭和波蘭人民之間的關係。

「情緒一定要冷靜下來，」他說，「我們各國的自由和福祉、我們歐洲的價值觀，以及戰勝共同敵人俄羅斯的勝利是最重要的。」

波蘭為烏克蘭開戰以來最堅的支持者，總統杜達7月初才到訪烏克蘭，跟烏克蘭總統澤連斯基在盧茨克聖彼得和保羅大教堂紀念二戰受害者。（Reuters）

路透社分析稱，烏克蘭和波蘭自烏克蘭危機去年升級以來一直是堅定盟友，但上述爭吵反映出兩國間存在爭議。「今日俄羅斯」（RT）認為，歐洲聯盟部分限制進口烏克蘭農產品導致了烏波兩國關係惡化。

俄烏衝突升級後，大批農產品因黑海港口被封鎖而無法外運。在多方斡旋下，大量烏克蘭農產品通過陸路運輸，經由東歐國家運往其他地區，但大量原本應運往第三國市場的烏克蘭糧食滯留當地，對當地農產品價格和銷售造成衝擊。受到影響的國家包括在俄烏衝突中堅定支持烏克蘭的國家，他們認為進口烏克蘭糧食損害了當地農業。

歐盟5月允許波蘭、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克禁止國內銷售烏克蘭小麥、玉米、油菜籽和葵花籽波蘭總理曾表明就算9月15日到期後亦不會解除禁令，基輔指相關決定是「不友好的」。（Reuters）

今年4月，波蘭和匈牙利決定禁止從烏克蘭進口糧食和其它食品，遭到烏克蘭反對。5月，歐盟委員會宣佈，暫時限制四種烏克蘭農產品在保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克五國自由交易，有效期至6月5日，後延期至9月15日。

7月19日，波蘭總理莫拉維茨基和波蘭農業與農村發展部長泰盧斯宣布，波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞五國已簽署一項聯合聲明，呼籲歐盟批准在9月15日之後延長對烏克蘭四種農產品的進口禁令，直至今年年底，以保護五國農民權益。

烏克蘭總理什梅加爾20日譴責波蘭呼籲歐盟延長禁令的做法是「不友好且民粹主義的舉動」。

澤連斯基24日也喊話歐盟稱，任何形式延長對烏克蘭農產品的陸路出口禁令都「完全不可接受」且「顯然不符合歐洲精神」。截至周二，波蘭外交部沒有回應路透社的置評請求。