波蘭總理呼籲北約來部署美國核武

俄新社與波蘭媒體Gość於6月30日報道，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）30日歐洲理事會峰會後表示，波蘭呼籲北約在該國部署美國核武器，以回應俄羅斯在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）部署戰術核武器。



「鑑於俄羅斯打算在白羅斯部署戰術核武器，我們呼籲北約（允許我們）加入核共享機制（Nuclear Sharing Program）。」

莫拉維茨基表示，這個問題的最終決定權在美國手裏，「我們希望能夠迅速採取行動」。

他還指責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）製造「各種威脅」，波蘭「不想袖手旁觀」。

核共享是北約的一項機制，是該組織核威懾政策的一部分，旨在向不擁有核武器的成員國提供核彈頭。自2009年11月以來，在核共享機制下，美國的核武器已部署到了比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其。

2022年4月，波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）接受媒體採訪時就曾表示，波蘭對美國在其領土上部署核武器持開放態度。他還呼籲增加美國在歐洲駐軍的數量。

另一方面，普京3月25日表示，應白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的要求，俄羅斯與白羅斯已同意在白羅斯領土上部署戰術核武器。俄羅斯4月3日開始訓練相關人員，7月1日前在白羅斯完成戰術核武器的儲存設施建設。

5月25日，俄白兩國在明斯克集體安全條約組織防長會議上簽署了核武器協議，白羅斯正式同意在該國領土上部署俄羅斯戰術核武器。俄方表示，自己仍將保留對核武器的控制。

（編按：惟烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）6月20日稱，俄羅斯未將戰術核武器移至白羅斯。）

俄白兩國在核武器問題上的合作，一度引發西方強烈不滿。歐盟外交負責人博雷利（Josep Borrell）曾稱，若白羅斯同意接收來自俄羅斯的戰術核武器，就要做好迎接來自歐盟的制裁的準備。北約方面也稱，俄羅斯有關核武器部署的討論是危險且不負責任的，他們將密切關注其具體事宜。

本文原載於觀察者網，香港01獲授權轉載

