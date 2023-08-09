國會解散但大選未定　伊姆蘭汗被禁參選　巴基斯坦局勢持續混亂

巴基斯坦將在8月9日解散國會，由看守政府過渡至大選舉行，但這次大選伊姆蘭汗（Imran Khan）——這位最受歡迎的政治家將無法參加。伊姆蘭汗因非法出售國家禮物，被禁止從政五年。



自2022年4月伊姆蘭汗被趕下台以來，巴基斯坦一直陷入政治動盪，在政府數個月的鎮壓後暫時平息。伊姆蘭汗在5日被裁定貪污罪成判監3年，在8日再因非法出售國家禮物，被禁止參與政治5年。

圖為5月11日，巴基斯坦拉哈爾，伊姆拉汗的支持者在街上示威。（Reuters）

儘管獲得國際貨幣基金組織新的援助，巴基斯坦經濟仍然陷入困境，外債高企，通貨膨脹飆升。巴基斯坦智庫立法發展和透明研究院（PILDAT）指出，經濟決策往往是艱難和不受歡迎，需要一個任期較長的政府來有效地實施這些決策：「這次選舉具有重要意義，因為它將為新政府帶來五年的任期，理想情況下，這個政府應該以以做出對經濟復蘇至關重要的決策。」

在5月進行的人口普查資料最終在上週末公佈，政府表示選舉委員會需要時間劃定選區邊界，這是政黨之間的一個敏感議題。根據法律，國會解散後應在90天內舉行選舉，但當局已表明由於劃定選區需時，大選可能會延期。

美國威爾遜中心（Wilson Center）南亞研究所主任庫格爾曼（Michael Kugelman）表示，推遲選舉的舉措是為執政聯盟爭取時間，以應對伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動（PTI），但推遲選舉可能會進一步激怒公眾，伊姆蘭汗的支持度遠高於執政聯盟。

圖為3月17日，伊姆蘭汗接受路透社訪問，批評軍方干政聯同政府打壓他。（Reuters）

巴基斯坦過去的選舉背後都有潛伏着軍方，自1946年巴基斯坦獨立以來，軍方最少成功發動過3次政變。直到2018年伊姆蘭汗上台，他獲得了廣泛的民眾支持。但有分析指這是由於他當時受到軍方的祝福，這次被罷免是由於其與軍方發生磨擦。

伊姆蘭汗下台後發起了反對軍方的運動，指責軍方干預政治，甚至指名道姓一名情報官員策劃暗殺未遂。他通過鼓舞支持者大規模集會和示威，向政府施壓，他在５月被捕時引發了數天的暴力示威。但示威遭到鎮壓，數千人被捕捕，PTI大多數的領導人被迫躲藏起來。

在最近幾個月中，伊姆蘭汗面臨着200多項法律訴訟，伊姆蘭汗批評這些指控是出於政治動機，旨在阻止他參加選舉。

庫格爾曼表示，未來數個月的看守政府將面臨著艱巨的任務：「這是一個極度黨派化和兩極化的時刻，對於臨時政府來說不容易應對。臨時政府最大的挑戰。是如何保持不被捲入黨派紛爭，和軍方之間的鬥爭。」