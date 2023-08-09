南美八國未能就結束砍伐亞馬遜森林達成協議

南美洲八國舉行關於亞馬遜森林的會議，各國同意建立聯盟應對砍伐亞馬遜森林的問題，但未能就一致結束砍伐取得共識。



英國廣播公司（BBC）8月9日報道，亞馬遜盆地內的八個國家巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、圭亞那（Guyana）、秘魯、蘇里南（Suriname）及委內瑞拉的代表8月8日齊集巴西城市貝倫（Belém），是近十四年以來，再次舉行討論亞馬遜森林的會議。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會前呼籲各國達成在2030年底前達成結束砍伐森林的共同目標，而盧拉政府亦已經採取有關政策。他在會議開幕上致辭，提及氣候危機惡化，形容亞馬遜森林的問題是當今的一大挑戰，情況迫在眉睫，因此是共同採取行動的機會。

與會國共同發表的《貝倫宣言》中，他們作出多項承諾，包括建立新聯盟，避免亞馬遜森林陷入無可挽救的境地，以及各國在水源管理、可持續發展及在全球氣候峰會保持共同談判立場等。

不過與會國的立場亦並非完全一致，例如哥倫比亞希望其他國家可以一同禁止新開採石油；巴西則有意亞馬遜河口開採。

亞馬遜森林擁有大量樹木，每年樹葉都吸收二氧化碳，避免全球氣溫上升。惟有數據顯示，地球現時的氣溫比工業時代開始時上升攝氏1.1度，因此全球各地政府都需要大幅削減碳排放，防止情況惡化。

巴西在博爾索納羅（Jair Bolsonaro）執政時期將發展凌駕保育，大量開採亞馬遜森林。盧拉上台後更改路線，令當地的砍伐情況有明顯減少，惟每年仍損失數以萬計平方公里的森林土地。