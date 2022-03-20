小兄弟巴西亞馬遜雨林迷路　27天後有奇蹟　竟在這裏被發現

巴西一對未滿十歲的小兄弟在雨林迷路整整四週後被尋獲。兩人在亞馬遜雨林中僅靠雨水和水果等充飢，出現營養不良和脫水等症狀，目前已緊急送醫治療。



根據《CNN》報導，這對兄弟分別為7到9歲，兩人2月18日進雨林打獵時走失。他們的父親對當地媒體表示，一名當地居民於17日在他們的家鄉馬尼科雷（Manicoré）附近找到兩人。兩兄弟是穆拉族（Mura）原住民，住在亞馬遜州的中部和東部，已經失蹤整整27天。

不滿10歲的巴西兄弟在亞馬遜雨林迷路27天，瘦成皮包骨終獲救。

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小兄弟的父親表示，搜索作業相當艱難，警察、消防員和巴西的國立印第安人基金會（FUNAI）全部幫忙搜尋，總共出動約260人。當他已經失去希望時，他的農民朋友發現兩個孩子躺在自己的土地內。看到有人靠近，哥哥立刻大聲喊叫。

負責此案的社工利馬（Rocineia Lima）表示，由於弟弟走不動，哥哥必須到處幫兩人蒐集水果果腹，後來林哥哥也沒有力氣行走。發現他們的農民在該地區有一座堅果園，當他在附近開闢道路時，聽到其中一個孩子的哭泣聲。找到兩人時，農民也大受感動。

一名亞馬遜衛生部的人員告訴《CNN》，兩兄弟營養不良、脫水且皮膚受傷。他們在雨林中喝河水與雨水，靠吃名叫sorva的野果果腹。他們的身上都是蟲咬和樹枝刮傷的痕跡。

小兄弟17日被尋獲後，送至約330公里遠的瑪瑙斯市（Manaus）醫院的加護病房進行治療。小兒科醫生對《CNN》透露，考慮到兩人的經歷，他們的身體狀況嚴重但穩定。醫生表示，兩人營養不良，皮膚、耳朵和背部有感染的狀況。18日，衛生部門表示兩人接受治療後，出現相當大的改善，應該很快就能吃固體食物。一支包括營養師、心理醫師的醫生團隊正在治療兩人。

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