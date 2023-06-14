被困亞馬遜雨林多天獲救童「第一句話」令人鼻酸　解密保命關鍵

一架來自哥倫比亞、載有7人的塞斯納206型（Cessna 206）小型飛機5月1日在在亞馬遜森林墜機，機上3名成人先後罹難，4童一度失蹤40天。他們當中最年長的、13歲的萊斯莉（Lesly）見到救援員後第一句話就是說「我好餓」，真令人心疼鼻酸。

圖為其中一名獲救兒童被送上軍機後，救援人員在為他進行治療。（哥倫比亞空軍Fuerza Aérea Colombiana官方Twitter發布照片）

哥倫比亞電視台Noticias Caracol在11日發布救援員尋到4姊弟的第一時間現場影片。原住民在當地時間9日下午4時30分左右發現他們，帶着4童在走了2小時，之後與哥倫比亞軍隊會合。

片中4名的兒童經歷空難、失去母親、食物不足以及承受在野外求生的極大壓力，看來憔悴不堪。

由原住民組成的尋人小組成員發現他們後開心不已，即場唱歌慶祝。

救援員戈梅斯（Nicolas Ordonez Gomes）憶述，他們發現4姊弟時，抱着小弟的萊斯莉跑向他說「我餓了」，同時一名躺在地上的男孩站起身對他說「我媽死了」。

救援員見狀趕緊回應他們說「我們是朋友」、「我們是家人派來的」，小男孩接着說「我想要麵包和香腸」。

4名兒童的劫難在5月1日發生，當天發飛機載着包括機師等7人從該國阿拉拉夸拉市（Araraquara）起飛後不久，機師便報告引擎故障，發出求救訊號後便與控制塔失去聯絡。

搜救人員事後找到3名成年人遺體，但機上4名孩童失蹤。所幸他們在叢林中流浪40天後，6月9日獲救。

四童中2名最年幼者的生父拉諾克（Manuel Miller Ranoque）稱，妻子穆庫圖伊（Magdalena Mucutuy）在飛機墜毀後受傷，孩子們一度陪着她。

躺着的她傷勢嚴重，知自己大限將至，便勸子女離開她並求救。

拉諾克說，穆庫圖伊對孩子們說了類似以下的話：

你們離開這裏。你們會看到像你們父親的那種男人，而他會讓你看到、像我讓你們看到的那種偉大的愛。 穆庫圖伊的遺言

這看來是她嘗試對年紀尚幼的子女解釋，他們得離開她身邊，走出去求救，並會遇到像父親那麼好的救援員。

4名兒童獲救被送進首都波哥大軍醫院。接受媒體訪問的拉諾克稱，萊斯莉告訴他，母親在墜機後還活了4天。這說法跟另一名接受媒體訪問的家庭成員所講的有出入。路透社12日稱無法獨立核實有關資訊。

獲救兒童的叔叔華倫西亞（Fidencio Valencia）向記者說，4名兒童已開始說話，其中一人說，他們躲到樹上，這樣才能避開林中充滿的蛇、動物和蚊子。

華倫西亞說，孩子們靠吃一種名為Fariña的木薯粉維生。它們本來存放在飛機上。

有份參與救人的原住民領袖帕基（Edwin Paki）稱，孩子們靠食用木薯粉活了下來，吃光木薯粉後，他們開始吃種子。他說林中有一種稱為avichure的果實跟熱情果很像，他們在墜機地點約1.5公里處找avichure樹的種子進食。

說到底，這幾名最年長不過13歲的兒童是如何在這40天內保住性命？孩子們的嬸嬸達馬麗斯（Damaris Mucutuy）說，家族中的孩子在成長過程中經常玩「生存遊戲」，會搭建小帳篷，因此萊斯莉能分辨什麼水果能吃、什麼不能吃，也知道如何照顧寶寶。

在他們身上的小傷或脫水等問題總會痊癒，但這經歷會在他們的心留下烙印。報道稱，達馬麗斯接受電台訪問時表示，他們獲安排接受心理治療。

更多4童獲拯救後狀況：（按圖了解）

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用髮帶建避難所

飛機5月1日起飛數分鐘後，機師便報告引擎有問題，接着便在雷達上失去蹤影。由於飛機失蹤地點在亞馬遜叢林內，搜救人員花了2週才找到罹難者遺體，包括4名孩童的母親、機師以及一名當地土著導遊。

救援隊一度找不到4名兒童，不過他們沒有放棄，最終在叢林中找到兒童用過的物品：一雙鞋、一張尿布、吃了一瓣的水果和一個用樹枝搭建而成臨時避難所。

他們懂得這樣求生與尋找食物，大大增加他們的生存機會。

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