中國連續兩年蟬聯世界頂尖論文引用數第一　日本排名創新低

撰文：歐敬洛
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日本文部科學省8月9日公布，指日本在世界論文的引用數持續下降，跌至第12位，相反中國則連續兩年蟬聯頂尖論文引用數第一名，顯示兩國科研差距傾向。

文部科學省的科技學術政策研究所，每年會就論文研究數進行調查，以找出引用數最高的「頂尖論文」，用以衡量各國學術研究排名。調查分析了截至2021年的三年間各國發表的生物學、物理學等領域的論文。

論文的引用次數愈多，愈代表其內容受到關注，可被視為高質量論文。

圖為日本東京大學，日本的科研水平雖未有明顯下跌，但正停滯不前。（東京大學官網）

報告指出，被其他論文引用次數前1%的「頂尖論文」中，中國以5516篇位居世界第一，連續兩年稱霸榜首；而第二名是美國，有4265篇論文。至於日本的論文數量減少5篇，只有319篇，排名第12位。

至於引用次數前10%的「注目論文」中，日本以3767篇論文排名第13位。中國同樣以54,405篇論文連續兩年蟬聯第一，美國以36,208篇論文位列第二。

就發表總論文數量而言，日本增加3000篇論文，共77,750篇論文排名全球第五。

在特定期刊如《Nature》和《Science》等上，中國的發表份額亦正在增加。

文部科學省表示，單純看論文引用多少並不能顯示國家的研究實力。在研究開發費用和研究人員數量方面日本排名第三，僅次於美國和中國，但相較於其他國家，日本的增長速度較慢，且博士學位獲得者數量也呈下降趨勢，這直接影響了作為研究的推動力。

日本少子化導致青黃不接、出國留學生少以致難以吸收國外知識、工作時間過長導致研究時間減少等等，都可能是排名下降的原因之一。

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