中大研究揭有夢遊重度抑鬱症病人　直系親屬患腦退化症風險高4倍

撰文：容嘉儀
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本港有超過30萬名抑鬱症患者及約1.2萬名柏金遜病患者，香港中文大學今（27日）發表的一項研究顯示，抑鬱症共病發夢期夢遊 (RBD)存家族遺傳，有發夢期夢遊的重度精神病患者，其直系親屬患柏金遜症及腦退化症風險高3至4倍。

RBD患者較大機率發展成柏金遜病

快速眼動睡眠行為障礙、即發夢期夢遊，常見於50-65歲發病，本港約有1萬至2萬名RBD患者。患者會經常發情境逼真惡夢，身體會作出與夢境一致的動作和言語，如出現拳打腳踢或翻滾喊叫。RBD患者中，有約4成患者會患上柏金遜病；約2成半患上路易氏體失智症；少於1成患上多發性系系統萎縮症，故RBD 及抑鬱症是柏金遜病的早期症狀。

患RBD與精神病病人及其親屬較高機率患腦退化

中大精神科學系團隊以四年時間進行一項家庭研究，招募1,371名参加者分為三組，包括同時患精神病及RBD病人、只患精神病人及身體健康人士。調查發現，同時患精神病及RBD病人的直系親屬，患RBD風險是其他兩組的2至11倍，而患柏金遜症等腦退化病風險是其他兩組的4至5倍，推論出患RBD及抑鬱症是柏金遜病的早期症狀。

中大醫學院精神科學學系主任榮潤國表示，研究結果為預防腦退化病提供方向，及早識別患上RBD及抑鬱症的病人，優先為這些患者採取預防腦退化的措施。

現時未有方法完全根治RBD

榮潤國又指，現時未有方法完全根治RBD，醫生按病人情況提供藥物以減低病人睡夢中動作幅度。同時患有抑鬱症及RBD病人梁先生指，他經常發一些夢境清晰及真實的夢，曾試過發夢跨欄，而滾落床；又試過「一踢腳將電視踢落地」後來診斷患上RBD，現在有服藥控制病情，惡夢及動作都減少。

其後，其患焦慮症弟弟也被診斷出患上RBD，而當研究指家屬較大風險患腦退化後，梁生生指「有擔心」，又發現隨年齡增長，記性變差及手震變頻密，但了解發展成腦退化需要長至10年時間，現時有定期監測，壓力未有太大。榮潤國提醒患者可以多做運動，保持心境愉快，把尖銳物品搬離床邊，以免受傷，亦多留意年長家人會否出現睡夢動作大情況發生。

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精神健康