新冠後遺症影響大腦？　英國研究：認知受影響相當於老10年

英國研究發現，長新冠後遺症（Long COVID，簡稱：長新冠）導致的認知受損，相當於衰老10年。



英國《衛報》報道，倫敦國王學院在一項新冠對記憶影響的研究中發現，新冠症狀持續長達3個月的人，認知受影響最嚴重。

研究員通過12項測量反應速度和準確性的認知測試，分別在2021年和2022年兩個時期對5100多名參與者的工作記憶、注意力、推理能力和動作控制進行檢測。

在2021年7至8月接受測試的3335名參與者中，確診新冠的參與者認知測試得分較低，而新冠症狀持續12周以上的人，認知能力損害最大。

根據研究，這些損害與「年齡增加約10歲，或表現出輕度或中度心理困擾症狀」的影響相當，但是不會比教育程度低或過度疲勞所造成的影響來得嚴重。

在2022年4至6月接受測試的1786名參與者，認知測試得分與第一批參與者不相上下。

完全康復患者不會出現認知問題

不過研究也發現，即使新冠症狀持續長達三個月，但只要完全康復，患者也不會出現認知問題。

研究報告第一作者切薩姆認為這是好消息。他說：「這項研究表明，須要監測那些大腦功能受新冠影響最嚴重的人，以了解他們的認知症狀如何變化，並為康復提供支持。」

英國政府今年的普查數據顯示，約有200萬英國居民自稱患有長新冠後遺症，確診後症狀持續四周以上。常見的症狀包括疲勞、注意力不集中、呼吸短促和肌肉疼痛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

