25國駐華大使訪新疆　中國：少數西方國家抹黑圖謀欺騙不到國際

中國外交部表示，巴基斯坦、馬來西亞、伊朗等25國駐華大使、高級外交官40人在7月31日至8月4日應外交部邀請赴新疆參訪。外交部指，使節們通過此次參訪看到新疆社會穩定，少數西方國家編造抹黑中國的險惡圖謀欺騙不了國際社會。



中國外交部發言人稱，巴基斯坦、馬來西亞、伊朗、埃及、幾內亞、哈薩克、烏茲別克、多米尼克、尼加拉瓜等25國駐華大使、高級外交官40人在7月31日至8月4日應外交部邀請赴新疆參訪，新疆維吾爾自治區黨委、政府主要負責人同代表團會見。

中方稱，代表團先後前往喀什、阿克蘇、烏魯木齊三地，參觀老城改造、清真寺、伊斯蘭教經學院、博物館、智能農機公司、鄉村振興項目及反恐和去極端化鬥爭主題展等，同當地宗教人士、少數民族群眾等交流。

發言人說，使節們普遍表示新疆風景非常美、人們非常熱情、經濟很有活力。中方稱通過此次參訪，他們看到新疆社會穩定，政府為民眾提供安全生活環境，又指新疆真實情況與部份西方媒體捏造的涉疆謊言完全不符，期待與新疆開展更深入的交流與合作。

中方指，外國駐華使節到新疆參訪的真實感受再次充份說明謊言掩蓋不了真相，又指公道自在人心，以美國為首的少數西方國家編造所謂新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的謊言謬論、抹黑中國的險惡圖謀欺騙不了國際社會。