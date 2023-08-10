泰國政壇｜為泰黨再添6政黨加入聯盟　增至掌控下議院238席

泰國為泰黨宣布與另六個政黨結盟，使它掌控的下議院議席總數增至238席。



《曼谷郵報》報道，為泰黨和六個政黨領袖星期三（8月9日）宣布結盟。這六個政黨分別是：泰國民族黨（Prachachat，9席）、泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang，2席）、勇敢國家發展黨（Chartpattanakla，2席）、以及各贏得一席的泰國自由黨（ Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（Palang Sakom Mai）和Thongtee Thai黨。

為泰黨黨魁崇南說：「為了緩和政治派系紛爭，為泰黨希望獲得所有議員、政黨和上議員的支持。」

為泰黨星期一（7日）已宣布與泰自豪黨結盟。泰自豪黨黨魁阿努廷說，該黨與為泰黨結盟有三個條件，包括將前進黨排除在外、不可修訂冒犯君主法、不可組成少數派政府。

為泰黨目前領導的政黨聯盟掌控國會下議院238個議席。組建新政府須有下議院500席的過半數支持，即250席，否則便會是不穩定的少數派政府。

為泰黨也重申，將推舉房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）出任首相。執政聯盟所提名的首相人選須獲得上下兩院750席的過半數支持，即376票。

儘管為泰黨放棄與前進黨結盟，它仍希望在本月晚些時間投選首相時，爭取前進黨150名下議員的支持。對此，為泰黨副黨魁蓬他說：「我們將與前進黨開會討論。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

