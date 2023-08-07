他信延後返回泰國　法媒：為泰黨還未與軍方談妥

流亡海外多年的泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）再次延後回國，以需做身體檢查為由把日期推遲「不超過兩週」。



74歲的他信原定8月10日回國，但他8月5日在社交媒體發貼文宣布：「我想把返回泰國的日期推遲不超過兩週，我會另行通知日期和時間。醫生打電話給我，要求我去做健康檢查。」

不過泰國媒體日前引述為泰黨消息人士說，他信將等到泰國成立政府、政局「更穩定」後才回國，以確保他回國時不會出現狀況。消息人士還透露，他信是在聽聞國會4日無法就首相人選進行表決後，決定推遲回國計劃。

他信政府被推翻後，他被判4項貪污罪名成立須入獄12年，目前仍有控狀還待審理。

與他信關係密切的為泰黨目前正帶頭嘗試組建新政府。與國會最大黨前進黨分道揚鑣後，為泰黨有意與保守黨合作，並計劃提名為泰黨顧問、房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）為首相候選人。

不過國會上下兩院對首相人選的表決已推遲，待憲法法院16日決定是否要受理審查國會取消前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）首相提名資格。這將給為泰黨能否組建政府帶來變數。

那黎宣大學助理教授那比沙（Napisa Waitoolkiat）向法媒分析道，他信延後回國意味着為泰黨和親軍方政黨的協議還沒達成。

為泰黨首相候選人陷逃稅風波

與此同時，賽塔也突然陷入逃稅風波。泰國前洗浴產業大亨楚威（Chuvit Kamolvisit，又稱丘威）本週較早指控賽塔在擔任房地產集團尚思瑞（Sansiri）總裁時，幫公司逃稅。

為泰黨4日為賽塔進行辯護，稱該黨對他進行的背景調查中並沒有發現任何道德問題。

《曼谷郵報》引述為泰黨議員阿努松的話報道說，該黨願意接受公眾檢視其首相候選人。他披露，為泰黨的法律團隊已經檢查所有證據，並確信候選人篩選過程沒有任何問題。

阿努松說：「賽塔有資格成為下一任首相。他沒有做任何違反憲法、法律和道德的事情。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

