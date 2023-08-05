為泰黨首相候選人賽塔涉助公司逃稅

泰國為泰黨（Pheu Thai Party）首相人選之一的賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）被指控在擔任房地產集團尚思瑞（Sansiri）總裁時，幫公司逃稅。



《曼谷郵報》報道，泰國前洗浴產業大亨楚威（Chuvit Kamolvisit，又稱丘威）星期四（8月3日）爆料稱，尚思瑞2019年8月買下一塊地皮時，賽塔和尚思瑞串通賣方，逃稅5.21億泰銖（約1.17億港元）。

這塊佔地1,600平方米的土地位於曼谷魯比尼公園（Lumphini Park，暫譯）附近，收購價為15.7億泰銖，是當時尚思瑞最昂貴的土地收購案。

楚威聲稱，賽塔與12名土地擁有者簽署買賣協議。這12人必須為土地出售所得繳納總額5.21億泰銖的稅務。為了避稅，賣方12人分開轉讓小塊土地給尚思瑞。楚威還稱，這項交易最終只繳納5,920萬泰銖的稅款。

他說，尚思瑞的會議記錄及12份顯示不同賣家名字的文件都有賽塔的簽名，這讓賽塔難以撇清關係。

尚思瑞：未參與其中 對賣方納稅情況不知情

尚思瑞星期四發聲明說，賣方的責任是繳納地皮出售的稅款和所有權轉讓費，尚思瑞的責任是按商定價格付款，並辦理土地所有權轉讓手續；尚思瑞對賣方的納稅情況並不知情，也未參與其中。

聲明也說，賽塔作為總裁的責任是批准採購，土地合同、付款和土地所有權轉讓是公司房地產部門的工作。尚思瑞強調，土地所有權轉讓遵循泰國當局的程序、法律和法規。

楚威表明將把資料交給上議員和下議院議長審查，「以幫助他們決定是否支持一個涉嫌逃稅而觸犯法律的人」出任首相。

為泰黨已另組政黨聯盟，嘗試組建新政府，並將推舉賽塔作為首相人選給國會表決。

他信延後返泰 至為泰黨成立政府

另一方面，泰國《民族報》引述為泰黨消息人士報道，前首相他信（Thaksin Shinawatra）返回泰國的計劃將延期，至為泰黨成立政府、政局「更穩定」之後。他信原定8月10日回國。

他信是在聽聞國會星期五（4日）無法就首相人選進行表決後，決定展延回國計劃。

泰國警方星期四說，他信未與當局確認他回國的日期。

他信2006年因軍事政變下台後，被控涉貪等多項刑事案，遭最高法院判刑10年。他信2008年起流亡海外。他信一旦回國，料將入獄服刑，但可在入獄第一天向王室請求特赦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

