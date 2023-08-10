美國限制對華投資　具體內容待定　實際可能2024年才實施

美國總統拜登（Joe Biden）8月9日簽署行政命令，禁止美國對中國晶片等3大領域敏感技術進行投資，並要求企業對其他相關投資進行通報。這次命令包含了什麼內容？會對中國造成什麼影響？



最初目標：中國、香港和澳門

新措施將對「受關注的國家」限制投資，首個名單包括了中國大陸、香港和澳門。官員表示，日後可能會增加其他國家。

新措施將限制美國企業向中國在半導體、量子科技以及人工智能（AI）三大領域上進行投資。官員表示限制僅適用於這3大領域的一小部份，但具體細節還未確定。

至於需通報的項目，新措施預料將要求如對非先進集成電路的設計、製造和封裝的企業投資進行通報；對從事AI系統整合，並可能用於軍事或情報應用的企業進行投資時，亦需預先通報。

新措施不具追溯性，僅適用於未來的投資。

圖為8月9日，拜登在新墨西哥州一個風力發電製造工場出席活動時發言。（Reuters）

限制可能至2024年才生效

除了拜登的行政命令，財政部還發布了一份草議規則預先通知，讓企業和投資者參與並提出意見，財政部會收集建議後才會落實新規定內容。

專家表示，整個過程可能需要幾個月的時間，因此新措施實施時間可能會在2024年才生效。

包括股權、綠地投資和合資企業

財政部表示，該計劃同時會關注於從事可能給中國實體帶來「無形利益」的交易，包括股權、綠地投資（Green field Investment）和合資企業。不過在對公開交易證券、指數基金、共同基金和其他不太可能帶來無形利益的工具投資設立例外，容許自由交易。

盟友同實施限制

官員表示，美國已與盟友和合作夥伴進行了充分討論，包括財長耶倫（Janet Yellen）在內的美國官員已多次明確向北京表示，華盛頓僅限制少量涉及國安的項目。

七國集團（G7）在6月已同意對出境投資實施限制措施，英國和歐盟已經表明他們打算實施類似限制，但外界預料歐美不太可能在同一時間採取協調行動。