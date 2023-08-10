英國王室更新網站　哈里王子「殿下」頭銜終移除

英國哈里王子（Prince Harry）在2020年宣布卸任王室高級成員後，三年過去，王室最近終於更新網站內容，將對方的殿下（His Royal Highness，HRH）頭銜移除。



《每日快報》（Daily Express）8月8日報道，哈里和妻子梅根（Meghan Markle）在2020年1月18日宣布，他們不是王室高級成員後，就不會再用「殿下」頭銜。

不過該報4日發現，在王室網站介紹哈里王子的頁面中，他仍是殿下身份。而在報道曝光後，王室人員隨即更新內容，並將他的簡介頁面移往較後位置，排在告羅士打公爵（Duke of Gloucester）伉儷及雅麗珊郡主（Princess Alexandra）之後。至於早前捲入性醜聞的安德魯王子（Prince Andrew）就排在最後。

白金漢宮（Buckingham Palace）回應報道時指，王室網站有超過5000個簡介王室成員生平和工作的頁面，而在女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世後，當局已經定期更新網站內容，而在有關工作完成前，部分內容仍可能過時。