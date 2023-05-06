查理斯加冕︱王室邊緣人「孖寶」：安德魯與哈里王子齊坐冷板凳

英國哈里王子（Prince Harry）和安德魯王子（Prince Andrew）5月6日出席英王查理斯三世（King Charles III）的加冕儀式，但被安排坐在王室座位的第三排，在加冕典禮上並沒擔任正式角色。



綜合法媒和路透社報道，38歲的哈里王子這次獨自出席加冕儀式，妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）和兩個子女則留在美國，避免可能出現的尷尬場面。這也是哈里王子在出版回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）、爆王室「黑暗面」後，首次連同其他王室成員一起出席加冕典禮。

他在抵達倫敦西敏寺（Westminster Abbey）後，向在場出席儀式的各國元首和各界代表點頭致意。

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不過，由於哈里王子已經不是在職的王室成員，他被安排坐在第三排，坐在同一排的還有因性醜聞而被逐出王室的安德魯王子，被指與他們的王位繼承順序上的位置不相符。

目前英國王位繼承人的順序，哈里王子排第五，在威廉王子和其3名兒女之後；安德魯王子排第八，在哈里王子和其兩名子女後。

加冕儀式結束後，哈里王子和安德魯王子也不會參與王室巡遊，乘坐馬車從西敏寺返回白金漢宮（Buckingham Palace）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

