烏克蘭駐華大使：中俄關係是「權宜婚姻」

烏克蘭駐華大使帕夫洛·里亞比金（Pavlo Riabikin）形容，莫斯科與北京的關係為「權宜聯姻」，而俄羅斯已成為中國原材料的供應國。



據烏克蘭新聞通訊社RBC星期三（8月9日）報道，針對中國是否在俄烏戰爭中支持俄羅的提問，烏克蘭駐華大使里亞比金說，北京官方宣布不支持俄烏衝突的任何一方，不協助俄羅斯規避制裁，也不會向俄羅斯提供武器或軍民兩用物品。

他說，北京根據自身利益制定外交政策。中國與美國爭奪全球領導權。對中國來說，俄羅斯既是政治夥伴，也是原材料供應國。

里亞比金指出，從地緣政治來說，中俄是鄰居，兩國共享邊境逾4000公里長。雙邊貿易是中俄關係的重要成分，去年的貿易總量超過1900億美元。

他說，俄羅斯對烏克蘭發動全面攻擊，顯著影響中俄關係。不是所有中國企業明白烏克蘭與夥伴國家對俄羅斯實施制裁的原因和目的。有部分中國企業也因此面對經濟制裁。

里亞比金稱，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，中國已為自身經濟需求，採購大幅打折的俄羅斯原油和天然氣。俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭之後，俄羅斯進一步削減原油和天然氣的售價。

談到中俄目前的關係，里亞比金說，中國目前實質上已解決與俄羅斯的所有邊境糾紛，在確保能獲取便宜的油氣的同時，也從與俄羅斯的多項合作項目中撤出。

里亞比金認為，目前的中俄關係更像是「權宜聯姻」，因為兩國在基本意識形態上存在分歧。俄羅斯推崇自給自足的經濟政策，排斥全球化，以及拆解現有的世界秩序。中國則崇尚為自身發展創造有利的外在因素，從全球化過程中收穫最大利益。

里亞比金說，俄羅斯已逐漸轉變為中國的原材料供應國和「次要夥伴」（junior partner）。俄羅斯也關切未來可能被徹底排除在以中亞為主的俄國傳統影響力範圍之外。

本文獲《聯合早報》授權轉載

