被指造謠抹黑加拿大議員　中國駐加使館：完全是無稽之談

加拿大稱5月份針對該國一名保守黨議員的網上造謠活動「極可能」是由中國協助策劃。中國駐加大使館批有關說法完全是無稽之談。



加拿大外交部在聲明中稱，這場疑似造謠活動5月在微信上展開，歷時10天，以加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）為目標。

莊文浩早在2021年已在努力說服加拿大國會正式宣布北京對新疆維吾爾族人進行種族滅絕，他還多次批評加拿大現任自由黨政府未能對北京採取更強硬的立場。

加拿大外交部說，微信上的大部分相關活動都集中在「散布有關莊文浩身份的虛假說法，包括對他的背景、政治立場和家族史的評論和說法」。部門還稱，沒迹象表明莊文浩或其家人面臨任何安全威脅。

加拿大外交部稱，「中國極有可能在這次的訊息行動中扮演了角色」。加拿大官員稱，從發佈有關莊文浩的材料中發現，有三分之一的來源是中國官方媒體機構和「可能與中國國家機關有關但聯繫或不透明」的賬戶。這些官員估計全球有200萬至500萬微信用戶瀏覽了這些網上訊息。

加拿大外交部說：「加拿大絕不接受以任何形式對我們的民主或內政進行干涉」，並補充說他們打算向中國外交官轉達加拿大對這些微信活動的擔憂。

中國駐加大使館發言人稱9日回答記者提問稱，加拿大外交部發表聲明誣稱今年5月社交媒體平台微信散佈關於個別加聯邦議員的虛假敘事，中國政府很可能參與其中。加方聲明完全是無稽之談，是對中方赤裸裸的污衊抹黑，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

一段時間以來，加方持續炒作各種版本的「中國干涉加內政」謊言，卻拿不出任何證據。此次加方聲明更是充斥着「可能性」、「高度可能」、「沒有明確證據」等詞語，內容牽強附會、荒謬至極，再次暴露了加方借用涉華議題搞政治操弄的險惡用心，這一作法令人不齒。

中方從不干涉別國內政，也反對任何國家干涉別國內政。加方長期縱容部分加網絡、媒體、官員、議員等肆無忌憚攻擊抹黑中國政府，並在台灣、涉港、涉疆等涉及中方核心利益的問題上明裏暗裏支持反華分裂活動，破壞中國安全穩定。事實證明，加方才是他國內政的干涉者、謊言和虛假信息的散佈者！

中方敦促加方摒棄意識形態偏見，不要再散佈涉華謊言和虛假信息，不要再誤導公眾，不要再干擾破壞兩國關係，否則必將自食其果。