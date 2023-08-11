在中國被扣押3年　澳洲華裔記者成蕾發公開信稱想念子女

因涉嫌違反中國國安法，在中國被拘留3年的澳籍華裔記者成蕾（Cheng Lei），在這封被稱為「給2500萬人的情書」的公開信中稱，她3年沒見過一棵樹，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但她一年只有10個小時能站在窗前。她又表示，掛念在澳洲的子女。



48歲的成蕾2020年8月被拘留，當時她是中國環球電視網CGTN的記者。之後她被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，案件去年3月在北京法院閉門審理 ，但至今未有判決。

這封信由每月探望的澳洲領事館職員筆錄。10歲起移民澳洲的成蕾稱，她想念澳洲的海鹽、黑色幽默、昆士蘭的熱帶地區，和西澳無窮無盡的藍天及細沙，她會在獄中「悄悄地念誦我（在澳洲）到過、開車路過的地名」。

「最重要的是，我想念我的孩子們。」在信最後部份，成蕾指想念子女，「他們分別 11 歲和14歲，與祖母一起住在澳洲。」

公眾續就成蕾事件向澳洲政府施壓，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）日前曾稱，中國近期對澳洲大麥解除制裁的決定正面，但他希望「消除其他障礙，包括解決對包括成雷在內的澳洲人的拘留。」