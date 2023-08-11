監測機構：雅加達為全球空氣污染最嚴重城市

最新數據顯示，自2023年5月以來，印尼首都雅加達（Jakarta）持續被評為全球十大空氣污染城市，並且高踞榜首。



根據追蹤全球空氣質量的瑞士空氣監測公司「IQAir」，人口超過1,000萬的雅加達，每天的空氣質素幾乎都不達標。

雅加達空氣中的PM2.5懸浮粒子濃度，本週超過了沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）、卡塔爾首都多哈（Doha），以及巴基斯坦第二大城市拉合爾（Lahore）等其他污染嚴重的城市。

專家指雅加達人口過於稠密，以及不斷增加的車輛和工廠，導致污染水平持續惡化。

世界各地空氣污染致700萬人過早死亡

據估計，世界各地的空氣污染每年導致700萬人過早死亡，被聯合國視為最大的環境健康風險。

印尼空氣監測軟件開發商羅斯旦迪（Nathan Roestandy，暫譯）說，車輛、工廠和燃煤廠所排出的廢氣是罪魁禍首。

他說：「我們每天呼吸超過2萬次。如果我們每天吸入被污染的空氣，可能會導致呼吸道和肺部疾病，甚至哮喘。它會影響兒童的認知發展，甚至心理健康。」

圖為2023年8月9日，印尼首都雅加達市內景象，可見空氣污染導致能見度偏低。（Reuters）

儘管雅加達法院在兩年前下令總統佐科維多多（Joko Widodo）政府，須設立全國空氣質量標準，以及採取必要措施來應對空氣污染問題，但雅加達的空氣質量還是持續下降。

佐科維多多認為將首都遷移到東加里曼丹省（East Kalimantan）努山塔拉（Nusantara）是其中一個對策。他相信隨着人口減少，雅加達的空氣質量將獲得改善。

他還說，一旦政府完成規劃中的雅加達地鐵網絡，將有助於減少污染。

當地居民抱怨工業排放煙霾、交通擁堵，以及燃煤發電廠造成的污染正在影響他們的生活和健康。

一名35歲居民普特拉（Rizky Putra）在雅加達街頭受訪時說，他對不斷惡化的空氣質量，使其孩子的健康面臨風險感到擔心。

雅加達民眾：空氣質量不斷惡化 兒童患相同疾病症狀

他指出，許多兒童都患有相同的疾病和症狀，例如咳嗽和感冒，情況令人擔憂。

另一名32歲白領並育有兩名幼兒的薇羅塔說：「我必須一直戴口罩。我的身體和我的臉都感到不適。上週，我全家人都病倒了，醫生告訴我應該待在室內。」

印尼承諾從2023年起停建新的燃煤發電廠，並到2050年實現碳中和。不過，儘管受到環保人士的強烈反對，政府仍在爪哇島（Java）擴建蘇拉亞燃煤發電廠（（PLTU Suralaya）），這是東南亞最大的燃煤發電廠之一。

據印尼綠色和平組織稱，雅加達100公里半徑內有10座燃煤發電廠正在運營。

本文獲《聯合早報》授權轉載

