新加坡第二季經濟增0.5%　低於預期

新加坡第二季經濟比2022年同期增長0.5％，低於7月的初步預估數據。貿工部收窄全年經濟增長預測範圍，從之前預測的增長0.5％至2.5％，縮小至0.5％至1.5％。



根據新加坡貿工部星期五（8月11日）發布的2023年第二季新加坡經濟調查報告，新加坡第二季經濟增長稍微優於上一季，從0.4%增至0.5％。經過季節性調整，第一季環比增長0.1％，扭轉第一季萎縮0.4%的情況。這也意味着新加坡避開了技術性衰退，即連續兩季度環比萎縮。

當局7月份發布的初步預估數據顯示，新加坡2023年第二季經濟預料比2022年同期增長0.7%。

貿工部在文告中指出，新加坡接下來的外部需求依舊疲弱。除了主要外部需求市場預計放緩，全球電子業萎縮可能持續一段時間，最早在年底才會緩緩復甦。考慮到新加坡2023年上半年的經濟表現，當局收窄了全年經濟增長預測範圍。

各領域中，製造業萎縮情況加劇，從上一季的同比萎縮5.4%擴大至萎縮7.3%。批發貿易業擴張1.1%，扭轉上一季萎縮1.7%的情況。交通和儲存業增長加速，從上一季的同比增0.9%增至4.6%。零售業增長從2.3%增至2.6%。餐飲服務業增長放緩，從12.2%減至5.7%。住宿業增長也放緩，從21.8%減至13%。

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