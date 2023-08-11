韓國校園接連爆欺凌教師事件　家長發惡「我孩子有王的DNA」

韓國接連爆出教師遭學生毆打事件後，引起社會討論，教師工會怒批教師權益受損，連帶講述「惡家長」問題。韓媒8月10日報道，教育部一名官員去年指控孩子的班主任虐待兒童，除了發起舉報，又會深夜致電班主任，並發信指自己的孩子有「王的DNA」。



綜合韓媒《中央日報》、韓聯社10日報道，教育部一名官員涉嫌濫用職權，指控其孩子的小學班主任虐待兒童，令班主任遭停職，教育部如今決定停止該官員的職務，並展開調查。

據小學教師聯盟10日指，教育部官員A育有一名就讀小三的孩子，他2022年11月舉報及指控孩子的班主任B虐待兒童，他不但曾威脅B稱可以更換班主任，又經常深夜打電話給B。

圖為韓國首爾一間學校的教室內部，此為示意圖（Getty）

A更會向B發信，內容載有指導孩子時應遵守的規則，包括指永不說「不要」、「不行」等制止的說話，如果同學間發生矛盾，要站在他孩子的一方，甚至談及「我孩子有王的DNA」等。

B遭停職後，至今年5月，大田地方檢察廳最後判斷其沒有虐待兒童的嫌疑，這位老師於6月左右復職，但也身心疲累，期間看診精神科，服用治療抑鬱症的藥物。

在韓國接連發生教師遇欺凌的事件下，此問題引發全社會關注，當地6月、7月發生3宗學生毆打教師的事件，引發教師工會怒批校方未有好好保護教師，首爾教師工會發言人7月中稱，在很多情況下，有些家長會恐嚇稱「要以虐待兒童為由展開反控訴」，結果令教權保護委員會開不了、選擇放任不管。