日本打工「金玉其外」？禁外勞跳槽被批侵犯人權　1.2萬人失蹤

日本急於引進外勞彌補人力不足，但至今推出的外勞制度被批評為「侵犯人權的溫床」。該制度禁止外勞跳槽，導致1.2萬名外勞因對工資不滿等原因而宣告失蹤。為此，日本政府的專家小組正在對這一制度的不合理性進行檢討。



日本旅遊・日本自由行・日本打工・日本地標・日本經濟：自從日本進行後疫情的開放後，到日本打工再次成為不少人發展是業的選擇，然而實際情況未必如大家想像中美好。圖為2020年3月25日，走來日本東京淺草的遊客。（Reuters）

《日本經濟新聞》引述日本出入境管理局的數據，揭露當局每年都會接到數千宗外勞失蹤的報告。從2012年到2022年，失蹤外勞人數達到6.8萬人。最新報告顯示，經告發等行動，有4.6萬人已被驅逐出境。剩餘的1萬1,902人，目前不知下落。當局已設立專門小組探討解決方策。

日經的報道指出，失蹤的外勞大多從事農業等重體力勞動。至於外勞潛逃的原因，可能是現有制度太苛刻。日本當局以好聽的「實習生」名義引進外勞，但為他們制定的「研修計劃」，規定他們被一個僱主綁死，只能以同一薪資做到回國為止。

面對勞動力的短缺，日本僱傭外勞的業界廣泛，已達80多個。據悉，業界之間也在爭搶已經入境的外勞。此前，當局為減少外勞被私底下挖角，允許有熟練技能的外勞換工作。據了解，在這個新制度下，熟練工人的失蹤案件變少。2023年2月為止，有2萬個熟練外勞以私人理由申請離開僱傭他們的第一個職場。這其中，有7,800人已成功找到新工作。

隨着日本進行後疫後的開放，包括旅遊及零售業等人手需求增加，然而這些離棄到日本打工的人的待遇，已引起外界注意。圖為2022年10月4日，遊客通過箱根神社的鳥居，拍攝在蘆之湖上航行的觀光船。（Getty）

有意見認為，日本當局新推出的外勞制度必須重視人權，讓受壓迫的外勞能獲得自由身。此外，也呼籲日當局不能只是光有制度，還必須保證離職的外勞能有一份安定的工作。

據外勞支援團體，外勞失蹤問題牽動到醫療和社會保障制度。因不滿工作環境而潛逃的外勞，在離開第一個僱主後就失去了健保和勞動福利。即便他們能以非法身份找到新工作，但也將是另一個泥沼，必須過着完全沒有保障的生活。

有報道指出，2019年到日本工作的一名越南外勞，成了非法居留者後，在一工地內突然昏倒，送院檢查後證實是腦溢血。他在醫院昏迷了3個月，但由於沒有醫療保險，數百萬日圓醫藥費無人償付。

本文獲《聯合早報》授權轉載

